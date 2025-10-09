พาลเมอร์ส่อพักถึง พ.ย. หวั่นปัญหาเจ็บขาหนีบเรื้อรังระยะยาว
สื่ออังกฤษรายงานว่า โคล พาลเมอร์ แนวรุกเชลซีวัย 23 ปี น่าจะต้องพักถึงเดือนพฤศจิกายน หลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหนีบ
อาการดังกล่าวเรื้อรังมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่น ต่อเนื่องถึงช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อเดือนกรกฎาคม ทำให้ฤดูกาลนี้เขาลงสนามให้เชลซีได้เพียง 4 นัดในทุกถ้วย โดยเกมกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 20 กันยายน พาลเมอร์โดนเปลี่ยนตัวออกหลังเล่นไปได้เพียง 21 นาที ก่อนที่กุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะเผยภายหลังว่าต้องปกป้องพาลเมอร์และให้เขาพักเพื่อจะได้แน่ใจว่าจะสามารถฟื้นตัวกลับมาหลังช่วงพักเบรกทีมชาติ 2 สัปดาห์นี้
พาลเมอร์ไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดที่เตรียมลงสนามเกมอุ่นเครื่องกับเวลส์วันที่ 9 ตุลาคม และเตะศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก พบลัตเวีย ในสัปดาห์หน้า โดยโธมัส ทูเคิล กุนซือสิงโตคำราม เผยว่า อาการเจ็บของพาลเมอร์น่าเป็นห่วงและเสี่ยงจะเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาว
ขณะที่ระดับสโมสรนั้น คาดว่าเขาจะพลาดลงสนามเกมพบกับน็อตติงแฮม ฟอเรสต์, อาแจ็กซ์, ซันเดอร์แลนด์ และวูล์ฟแฮมป์ตัน