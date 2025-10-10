เจ้าของสเปอร์สอัดฉีดงบเสริมแกร่งทีม 100 ล้านปอนด์ พร้อมหนุนอีกในอนาคต
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม “อีนิค” กลุ่มทุนซึ่งถือหุ้นใหญ่ 86.58 เปอร์เซ็นต์ ของสโมสรท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้อัดฉีดเงิน 100 ล้านปอนด์ (4,400 ล้านบาท) โดยระบุว่าให้เป็นเงินทุนสร้างความแข็งแกร่งให้ทีม มุ่งเป้าหมายความสำเร็จในระยะยาว
สำหรับกลุ่มทุนอีนิคนั้นดูแลโดย “ลูอิส แฟมิลี่ ทรัสต์” ของครอบครัวนักธุรกิจสหราชอาณาจักร โดยมีดาเนียล เลวี่ อดีตประธานสโมสรสเปอร์สที่ลาออกจากทีมไปเมื่อเดือนกันยายน ถือหุ้นในอีนิค 29.88 เปอร์เซ็นต์ แต่เลวี่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆ
การลาออกของเลวี่ตามมาด้วยกระแสข่าวว่ามีกลุ่มทุนภายนอกถึง 3 กลุ่มที่แสดงความสนใจอยากเข้าไปเทกโอเวอร์สโมสร แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากอีนิค พร้อมยืนยันว่าครอบครัวลูอิสมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนทีมในระยะยาว
แหล่งข่าวใกล้ชิดของครอบครัวลูอิสเผยกับสื่อว่า เงิน 100 ล้านปอนด์ดังกล่าวเป็นเพียงเงินลงทุนก้อนแรกเท่านั้น ทางครอบครัวพร้อมอัดฉีดเงินเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็นการยืนยันว่าทางเจ้าของมุ่งหวังความสำเร็จกับทีม