เจอร์ราร์ดปฏิเสธกลับไปคุมเรนเจอร์สแล้ว มองว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม
สตีเว่น เจอร์ราร์ด อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษและสโมสรลิเวอร์พูล ปฏิเสธข้อเสนอกลับไปคุมทีมเรนเจอร์ส ในสกอตติช พรีเมียร์ลีก เป็นครั้งที่ 2 แล้ว หลังจากเพิ่งเข้าพบกับผู้บริหารทีมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเรนเจอร์สปลดรัสเซลล์ มาร์ติน จากตำแหน่งกุนซือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
รายงานข่าวระบุว่า การเจรจาระหว่างเจอร์ราร์ดกับเรนเจอร์สผ่านไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม อดีตแข้งดังวัย 45 ปี มองว่านี่ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าจะเปิดใจเรื่องกลับไปคุมทีมอีกครั้งก็ตาม และได้ล้มการเจรจาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
เจอร์ราร์ดเคยคุมเรนเจอร์สระหว่างปี 2018-2021 และเคยพาทีมคว้าแชมป์สกอตติช พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2020-21
ก่อนหน้านี้ไม่นาน เจอร์ราร์ดเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่า อยากกลับไปรับงานคุมทีมอีกครั้ง หลังจากไม่ประสบความสำเร็จกับแอสตัน วิลล่า และอัล เอตติฟาก ในซาอุดี โปรลีก
ผลจากการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวทำให้ผู้บริหารทีมเรนเจอร์สต้องเร่งหากุนซือคนใหม่มาทำหน้าที่ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทีมรั้งอันดับ 8 ของตาราง ชนะเพียงนัดเดียวจาก 7 นัดแรกของฤดูกาลใหม่