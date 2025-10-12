ฟอเรสต์เล็งไดช์เป็นตัวเลือกกุนซือใหม่ ถ้าปลดปอสเตโคกลู
สำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า สโมสรน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ อาจจะพิจารณาดึงชอน ไดช์ มาทำหน้าที่ผู้จัดการทีม กรณีปลดอังเก้ ปอสเตโคกลู ออกจากตำแหน่ง
สถานการณ์ของปอสเตโคกลูเริ่มสุ่มเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากคุมทีมมา 7 นัดในทุกถ้วยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ยังคว้าชัยชนะไม่ได้เลย โดยล่าสุดหลังพ่ายให้นิวคาสเซิล 0-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานว่า ปอสเตโคกลูได้เข้าพบผู้บริหารทีม แม้ว่าจะยังได้โอกาสทำหน้าที่ต่อไปในเวลานี้ แต่อนาคตยังคงไม่แน่นอน
รายงานข่าวระบุว่า ไดช์เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะมาแทนปอสเตโคกลู โดยกุนซือวัย 54 ปี ว่างงานมาตั้งแต่พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันเมื่อเดือนมกราคม แต่ขณะเดียวกัน เขาก็มีชื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกกุนซือใหม่ของทีมเรนเจอร์สในสกอตติช พรีเมียร์ลีก หลังจากสตีเว่น เจอร์ราร์ด อดีตผู้จัดการทีม ปฏิเสธกลับไปคุมทีมอีกครั้งในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าไดช์จะไม่สนงานคุมเรนเจอร์สแต่อย่างใด
แหล่งข่าวเผยว่า ไดช์สนใจงานกับฟอเรสต์มากกว่า เพราะเขาพักอยู่ใกล้กับสโมสร อีกทั้งยังเคยเป็นนักเตะเยาวชนของทีมมาก่อน อีกทั้งทีมสต๊าฟของเขาก็มีหลายคนที่เคยเล่นให้ทีมเจ้าป่าด้วย