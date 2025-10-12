นาเกลส์มันน์ป้องเวียร์ตซ์ยังยิงให้หงส์ไม่ได้
ยูเลียน นาเกลส์มันน์ กุนซือทีมชาติเยอรมนี กล่าวถึงฟลอเรียน เวียร์ตซ์ กองกลางอินทรีเหล็กวัย 22 ปี ซึ่งเริ่มต้นไม่หวือหวากับสังกัดใหม่ ลิเวอร์พูล หลังย้ายจากไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ด้วยค่าตัว 100 ล้านปอนด์ (44 ล้านบาท) บวกแอดออนอีก 16 ล้านปอนด์ (704 ล้านบาท) ในช่วงตลาดซื้อขายที่ผ่านมา โดยลงสนามพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่มา 7 นัด ยังยิงประตูหรือแอสซิสต์ไม่ได้เลย
นาเกลส์มันน์กล่าวว่า ถึงแม้เวียร์ตซ์ยังยิงประตูไม่ได้ แต่ก็เป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีก ไม่ใช่ความผิดของเวียร์ตซ์ที่เปลี่ยนโอกาสที่เขาสร้างให้เป็นประตูไม่ได้ และแค่มองสถิติอย่างเดียวก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมด ต้องให้เวลาเวียร์ตซ์ในการปรับตัวเข้ากับลีกใหม่ จากที่ได้ดู เขามีอิสระในการเล่นมาก เขารู้ดีว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนและต้องทำอย่างไร ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรง่ายสำหรับเขา และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ต้องทำงานอย่างหนัก
เวียร์ตซ์ย้ายจากโคโลญจ์ไปเลเวอร์คูเซ่นเมื่อปี 2020 และโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น ลงสนามให้ทีมห้างขายยา 197 นัด ทำไป 57 ประตู กับ 65 แอสซิสต์