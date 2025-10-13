วิลเชียร์จับงานโค้ชเต็มตัวครั้งแรก คุมลูตัน ทาวน์ ในลีกวัน
แจ็ค วิลเชียร์ อดีตกองกลางอาร์เซน่อลและทีมชาติอังกฤษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลูตัน ทาวน์ สโมสรลีกวันของอังกฤ โดยรับช่วงต่อจากแม็ตต์ บลูมฟิลด์ ที่โดนปลดจากตำแหน่งต้นเดือนนี้ หลังทำงานได้ไม่ถึงปี โดยปัจจุบันลูตันอยู่อันดับ 11 ของตาราง และตกชั้นมา 2 ฤดูกาลติดต่อกันแล้ว
นับเป็นงานโค้ชเต็มเวลางานแรกของอดีตแข้งดังวัย 33 ปี คาดว่าเซ็นสัญญา 3 ปี โดยมีคริส พาวเวลล์ อดีตแบ๊กซ้ายทีมชาติอังกฤษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ช
วิลเชียร์กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมลูตัน ทาวน์ เป็นความรู้สึกว่าทุกอย่างเวียนมาบรรจบกันอีกครั้ง ตนเคยอยู่กับลูตัน ทาวน์ สมัยเป็นนักเตะเยาวชนตอนอายุ 8 ขวบ (ก่อนย้ายไปอาร์เซน่อลตอน 9 ขวบ) จึงเป็นเหมือนโชคชะตาที่ได้มาทำงานโค้ชแบบเต็มเวลาครั้งแรกกับสโมสรแห่งนี้ เรื่องราวของลูตันที่สร้างทีมขึ้นจากความเชื่อมั่น ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเพียรพยายาม เป็นแรงบันดาลใจให้ตน และที่ผ่านมา สโมสรก็แสดงให้เห็นถึงคาแรกเตอร์ที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนาม ซึ่งตนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้รับหน้าที่ให้นำทีมสู่อนาคต
ทั้งนี้ หลังจากแขวนสตั๊ดเมื่อปี 2022 วิลเชียร์เคยทำหน้าที่โค้ชให้ทีมยู-18 ของปืนใหญ่ ส่วนฤดูกาลที่แล้ว ไปเป็นผู้ช่วยโค้ชให้นอริช ซิตี้ ในลีกแชมเปี้ยนชิพ ก่อนได้รับหน้าที่กุนซือขัดตาทัพให้นอริช 2 นัดสุดท้ายในเกมลีก เนื่องจากผู้จัดการทีมโดนปลด แต่เมื่อจบฤดูกาล เขาก็โบกมือลาทีม