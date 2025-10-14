แมตซ์ศักดิ์ศรี! หงส์เปิดศึกแดงเดือดดวลผี 19 ต.ค. MONOMAX จัดจอยักษ์ที่เซ็นทรัลเวิลด์
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กลับมาระอุอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2025 แฟนบอลทั่วโลกเตรียมเกาะจอรับชมความมันทุกสนาม กับเกมใหญ่ระดับตำนาน “แดงเดือด” ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เร่งฟอร์มเก็บคะแนนในบ้าน ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดฉากวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่หัวค่ำเวลา 18.30 น. ด้วยเกมใหญ่ที่ซิตี้กราวด์ เมื่อ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เชลซี เกมนี้ถือเป็นด่านทดสอบสำคัญของ “สิงห์บลู” ที่ต้องการ 3 คะแนนเพื่อขยับเข้าใกล้พื้นที่หัวตาราง
เข้าสู่ช่วงไพรม์ไทม์ เวลา 21.00 น. ความเข้มข้นยกระดับขึ้นทันทีเมื่อหลายสนามเตะพร้อมกัน เริ่มจาก ไบรท์ตัน เปิดบ้านรับมือ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด สองทีมเกมรุกจัดจ้านที่ต่างมุ่งเก็บชัยเพื่อยึดตำแหน่งในกลุ่มบนของตารางคะแนน ถ่ายทอดสดพิเศษทั้งทาง Monomax และ ช่อง MONO29
ในเวลาเดียวกัน เบิร์นลี่ย์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่เทิร์ฟมัวร์ ซึ่งเป็นแมตช์ของสองทีมที่เน้นเกมรุกเปิดแลกเต็มกำลัง ขณะเดียวกันที่เซลเฮิร์สท์ พาร์ค คริสตัล พาเลซ จะเปิดบ้านพบกับ บอร์นมัธ ในเกมที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีเดิมพันสำคัญ
อีกหนึ่งคู่ใหญ่ในเวลาเดียวกัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดรังเอติฮัดรับมือ เอฟเวอร์ตัน กับภารกิจที่ต้องเก็บ 3 แต้มเพื่อเกาะอันดับกลุ่มหัวตาราง และยังไม่จบเพียงเท่านี้ ซันเดอร์แลนด์ เปิดสนามรับมือ วูล์ฟแฮมป์ตัน ในเวลาเดียวกัน โดยเป็นแมตช์ที่มีความสำคัญต่อเส้นทางหนีโซนท้ายตาราง ปิดท้ายค่ำวันเสาร์ เวลา 23.30 น. กับเกมที่น่าจับตา ฟูแล่ม เปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่าฝูง อาร์เซน่อล ซึ่งต้องการ 3 คะแนนเต็มเพื่อยึดตำแหน่งบนสุดของตารางต่อไป
เข้าสู่ความเดือดในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เริ่มที่ เวลา 20.00 น. ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ฟอร์มแรงต่อเนื่องเปิดบ้านรับมือ แอสตัน วิลล่า ที่กำลังขยับขึ้นมาเป็นทีมน่าจับตา
ไฮไลต์อยู่ที่เวลา 22.30 น. ความสนใจทั้งโลกจะหันมาที่สนามแอนฟิลด์ กับศึก “แดงเดือด” ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านต้อนรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ความร้อนแรงของทั้งสองทีมทำให้เกมนี้เป็นมากกว่าแมตช์สามแต้ม แต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรี ส่วนใครอยากชมคู่นี้บนจอยักษ์ ตามไปพบกันได้งาน “MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” ณ Centralworld LIVE ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
ปิดท้ายโปรแกรมประจำสัปดาห์ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568) เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ เบรนท์ฟอร์ด ในเกมที่ทั้งสองทีมต้องการแต้มเพื่อรักษาความมั่นคงในตาราง เวสต์แฮมหวังใช้ความแข็งแกร่งในถิ่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ส่วนเบรนท์ฟอร์ดต้องการแต้มกลับออกมาเพื่อขยับหนีโซนเสี่ยง รับชมทาง Monomax
เตรียมลุ้นเกมเดือดตลอดสุดสัปดาห์ ถ่ายทอดสดครบถ้วนให้แฟนบอลเชียร์มันส์กันแบบเต็มอิ่ม รับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคารายเดือน 299 บาท