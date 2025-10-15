AIS พร้อมยิงสดแดงเดือด! หงส์แดงตามหาชัยชนะ เปิดบ้านรอดวลปีศาจแดง
AIS พร้อมยิงสด “ศึกแดงเดือด” ครั้งที่ 215 ระหว่าง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่จะพบกับ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สนามแอนฟิลด์ ในคืนวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 22.30 น. ทาง AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เตรียมกลับมาลงฟาดแข้งกันอีกครั้งหลังจากพักเบรกให้กับทีมชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะเป็นแมตช์เดย์ที่ 8 ของฤดูกาล ครบทั้ง 10 คู่ ตั้งแต่วันที่ 18-20 ตุลาคม 2568
แน่นอนว่าบิ๊กแมตช์ของสุดสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นศึกแดงเดือด ระหว่าง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าที่รั้งอันดับ 2 ของตารางในเวลานี้ จะเปิดรังแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 10 ของตารางคะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 22.30 น. รับชมสดได้ทาง AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
ทีมหงส์แดง พลาดท่าพ่ายมา 3 เกมติดต่อกันในทุกรายการ ทำให้ถูกทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล แซงขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของตาราง นอกจากนี้สุดสัปดาห์นี้พวกเขาเล่นตามหลังทีมปืนใหญ่ ทำให้มีความกดดันต้องเก็บชัยชนะเท่านั้นเพื่อไม่ให้ระยะห่างจากทีมปืนใหญ่มากเกินไป อย่างไรก็ตามเกมในบ้านพวกเขายังคงยอดเยี่ยม ชนะรวดทุกนัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา
ส่วนทางปีศาจแดงนัดล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์มาได้ 2-0 แต่ทว่าปัญหาคือเกมเยือนในฤดูกาลนี้ ลงเล่นมาแล้ว 3 นัด เสมอ 1 แพ้ 2 ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยเช่นกัน
ขณะที่สถิติการเจอกันนับเฉพาะพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล ชนะ 62 ครั้ง แมนยู ชนะ 69 ครั้ง และเสมอกันไป 53 ครั้ง ส่วน 5 เกมหลังสุดที่เจอกัน ผลัดกันแพ้ชนะคนละครั้ง และเสมอกันไปอีก 3 ครั้ง โดยเกมล่าสุดที่เจอกันในแอนฟิลด์ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เสมอกันไป 2-2
โดยลิเวอร์พูล จะต้องรอเช็กความพร้อมของ ไรอัน กราเฟ่นแบร์ค และอิบราฮิม่า โคนาเต้ 2 กำลังสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บ รวมถึงจะไม่มี อลิสซอน เบ็คเกอร์ นายทวารมือ 1 ที่ต้องพักถึงเดือนพฤศจิกายน ด้านแมนยูนั้น ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมส่ง มาเตอุส คุนย่า, เบนยามิน เซสโก้ และ ไบรอัน เอ็มบูโม่ ลงเป็น 3 ประสานแนวรุก
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 8 ของฤดูกาล ดังนี้
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568
18.30 น. ฟอเรสต์ พบ เชลซี : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
21.00 น. ไบรท์ตัน พบ นิวคาสเซิล : AIS PLAY 505 (MONOMAX5)
21.00 น. คริสตัล พาเลซ พบ บอร์นมัธ : AIS PLAY 507 (MONOMAX7)
21.00 น. แมนฯ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
21.00 น. ซันเดอร์แลนด์ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน : AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
21.00 น. เบิร์นลีย์ พบ ลีดส์ : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
23.30 น. ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568
20.00 น. สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลลา : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
22.30 น. ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
คืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568
02.00 น. (เช้ามืดอังคารที่ 21 ตุลาคม) เวสต์แฮม พบ เบรนท์ฟอร์ด : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)