คีนเตือนแรชฟอร์ดปัญหาตอนอยู่ผีตัวเขาเองก็มีส่วน
รอย คีน ตำนานกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาวิจารณ์มาร์คัส แรชฟอร์ด แนวรุกของทีมซึ่งปัจจุบันเล่นให้บาร์เซโลน่าด้วยสัญญายืมตัว กรณีให้สัมภาษณ์ถึงทีมปีศาจแดงว่าปัญหาที่ตัวเองยังรักษาฟอร์มให้ดีสม่ำเสมอไม่ได้เป็นเพราะช่วงเวลาที่อยู่กับทีมปีศาจแดงอะไรๆ ก็ไม่แน่นอน และผลงานก็ไม่สม่ำเสมอ
แรชฟอร์ดให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวหลังจากโธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษบอกว่าต้องการให้เขารักษาฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งแรชฟอร์ดกล่าวว่า ปัญหาคือตนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดความมั่นคงและไม่แน่นอนเป็นระยะเวลายาวนาน จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาความสม่ำเสมอได้ แต่ก็ยอมรับว่า ต้องทำให้เกมของตัวเองมีความแน่นอนกว่านี้ อยากจะกลับสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ประเดี๋ยวประด๋าว แต่ต้องดีสม่ำเสมอให้มากที่สุดที่จะทำได้ ซึ่งเวลาพูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายถึงตอนแข่งขันอย่างเดียว ต้องหมายถึงเรื่องความแน่นอนในชีวิตและการซ้อมด้วย
ทั้งนี้ หลังจากแรชฟอร์ดมีปัญหากับรูเบน อโมริม กุนซือแมนยู โดยถูกวิจารณ์ว่าขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ จนโดนดร็อปจากทีมชุดใหญ่ เขาก็ถูกขึ้นบัญชีย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ ก่อนจะย้ายร่วมทีมบาร์เซโลน่าด้วยสัญญายืมตัว และเริ่มทำผลงานได้ดี ลงสนาม 10 นัดในทุกถ้วย ทำไป 3 ประตู กับ 5 แอสซิสต์
อย่างไรก็ตาม คีนกล่าวถึงบทสัมภาษณ์ของแรชฟอร์ดว่า ช่วงท้ายๆ การค้าแข้งของเขากับแมนยู เห็นได้ชัดว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ตัวเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้น โดยเฉพาะในฐานะของนักเตะที่มีประสบการณ์ค้าแข้งกับทีมสูงที่สุดคนหนึ่ง เขาควรต้องเป็นคนที่แสดงเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็น แสดงให้เด็กใหม่ในทีมเห็นว่าการเป็นนักเตะแมนยูต้องทำอย่างไร แต่นั่นก็เป็นอดีตไปแล้ว และการที่เขากลับมามีโอกาสในทีมชาติอีกครั้งก็ถือว่าคู่ควรแล้ว
คีนกล่าวต่อว่า เรื่องพรสวรรค์ไม่มีอะไรให้กังขาเลย แต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลไม่ชอบคือภาษากายของแรชฟอร์ด ทั้งไม่วิ่งลงไปช่วยเกมรับ ไม่ตั้งใจเพรสซิ่ง นั่นคือสิ่งที่เขาแก้ไข ถ้าทำได้ เขาก็จะกลายเป็นนักเตะเวิลด์คลาสได้อย่างไม่ต้องสงสัย