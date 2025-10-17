วิลล่าห้ามแฟนบอลมัคคาบี้ชมเกมยูโรป้าลีกนัดเยือน หวั่นปัญหาความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สโมสรแอสตัน วิลล่า ออกแถลงการณ์ว่า เกมฟุตบอลยูโรป้าลีกซึ่งวิลล่าจะเปิดสนามวิลล่าปาร์กรับการไปเยือนของทีมมัคคาบี้ เทล อาวิฟ จากอิสราเอล ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ แฟนบอลทีมเยือนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันในสนาม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเวสต์มิดแลนด์หวั่นปัญหาเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากกลุ่มประท้วงต่อต้านอิสราเอล เรื่องการโจมตีที่ฉนวนกาซา
กลุ่มที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นองค์กรรับผิดชอบเรื่องการดูแลความปลอดภัยในเกมการแข่งขันฟุตบอลในสหราชอาณาจักร ได้แจ้งกับวิลล่าว่าจะไม่อนุญาตให้แฟนบอลมัคคาบี้เข้าชมการแข่งขัน ขณะที่สำนักงานตำรวจเวสต์มิดแลนด์ระบุว่า เกมนี้เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูง ซึ่งทางวิลล่าก็ได้ติดต่อประสานงานกับทั้งมัคคาบี้และองค์กรท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โดยยึดเอาความปลอดภัยของแฟนบอลที่เข้าร่วม รวมถึงของชาวเมืองเป็นสำคัญ
โฆษกสโมสรกล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้ยึดข้อมูลหน่วยข่าวกรองมาพิจารณาร่วมกับเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ปะทะรุนแรงในเกมยูโรป้าลีกปี 2024 ระหว่างอาแจ็กซ์กับมัคคาบี้ เทล อาวีฟ ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยเชื่อว่าการตัดสินใจแบนแฟนบอลมัคคาบี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสาธารณะ
การตัดสินใจดังกล่าวนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของนักการเมืองหลายราย โดยเฉพาะเซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ซึ่งโพสต์โซเชียลมีเดียว่า นี่เป็นการตัดสินใจที่ผิด เราจะไม่ทนตอนพฤติการเหยียดชาวยิวในพื้นที่ของเรา หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือการการันตีว่าแฟนบอลจะได้สนุกกับเกมโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความรุนแรงหรือคุกคามใดๆ
ขณะที่เคมี บาเดน็อก ผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม กล่าวว่า นี่เป็นเรื่องน่าเสื่อมเสียของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้สตาร์เมอร์ยกเลิกมาตรการดังกล่าว
ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุประท้วงอิสราเอลในการแข่งขันกีฬาหลายอีเวนต์ ล่าสุดคือเกมฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งอิสราเอลเตะกับนอร์เวย์และอิตาลี ในช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมา โดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) กล่าวว่า ต้องการให้แฟนบอลทีมเยือนสามารถเดินทางไปให้กำลังใจทีมของตัวเองภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร