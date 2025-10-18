‘เชลซี’ เก๋ากว่าบุกทุบ ‘ฟอเรสต์’ 3-0 พุ่งพรวดยึดท็อป 4 แล้ว
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เริ่มกันที่คู่แรกหลังจากเบรกโปรแกรมทีมชาติฟีฟ่า เดย์ ด้วยเกมเตะระหว่าง “เจ้าป่า” น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ทีมอันดับ 17 เปิดบ้านเดอะ ซิตี้ กราวน์ด รับการมาเยือนของ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ทีมอันดับ 7
เชลซี ของกุนซือ เอนโซ่ มาเรสก้า จัดทัพผู้เล่นเต็มสูบนำมาโดย รีซ เจมส์ , เชา เปโดร, อเลฮานโดดร การ์นาโช่, เปโล เนโต้
ส่วนเจ้าบ้าน ฟอเรสต์ ของกุนซือเก้าอี้ร้อน อังเก้ ปอสเตโคกลู จัดแนวรุกนำมาโดย ไทโว ไมเคิล อาโวนิยี, มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์
คู่นี้เจ้าบ้านสู้กับเชลซีอย่างสนุก แต่สุดท้ายเชลซี เก๋ากว่า นิ่งกว่า บุกเอาชนะไปสบายๆ 3-0 โดยได้ประตูจาก โจช์ อาเชมปง นาทีที่ 49, เปโล เนโต้ นาที 52 และ รีซ เจมส์ นาทีที่ 84
ทำให้เชลซี เก็บเพิ่ม 3 แต้ม เตะ 8 นัด มี 14 แต้ม กระโจนขึ้นไปอยู่อันดับ 4 ของตารางแล้ว ส่วนฟอเรสต์ เตะ 7 นัด มี 5 แต้ม เท่าเดิมอยู่อันดับ 17 ต่อไป