‘แมน ซิตี้’ เปิดรังอัด ‘เอฟเวอร์ตัน’ 2-0 ผงาดแซงปืนใหญ่ ขึ้นจ่าฝูงชั่วคราว
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม ช่วงที่สอง เกมเตะคู่ไฮไลต์อยู่ที่ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับ 5 เปิดบ้านเอติฮัด สเตเดี้ยม รับมือ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน ทีมอันดับ 8
แมนฯ ซิตี้ ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จัดทัพชุดใหญ่นำมาโดย แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ติยานี่ ไรย์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์, เฌเรมี่ โดกู
ส่วนเอฟเวอร์ตัน ของกุนซือ เดวิด มอยส์ จัดทัพนำมาโดย อิลิมาน เอ็นดิอาย, เคียร์แนน ดิวส์บิวรี่-ฮอลล์, เบโต้
คู่นี้แมนฯ ซิตี้ เป็นฝ่ายครองเกม แต่ต่อบอลกันเหนือกว่าตามสไตล์ถนัด หาช่องเข้าทำได้เหนือกว่า ก่อนจะเอาชนะไปสบายๆ 2-0 ได้ประตูจาก เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ นาทีที่ 58, 63
ทำให้แมนฯ ซิตี้ เตะ 8 นัด มี 16 แต้ม พุ่งขึ้นมามีแต้มเท่ากับจ่าฝูงอย่าง “ไอ้ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ส่วนเอฟเวอร์ตัน 8 นัดมี 11 แต้มเท่าเดิม
ส่วนผลคู่อื่น
คริสตัล พาเลซ เสมอ บอร์นมัธ 3-3
ไบรท์ตัน ชนะ นิวคาสเซิ่ล 2-1
ซันเดอร์แลนด์ ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0
เบิร์นลีย์ ชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0