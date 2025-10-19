‘อาร์เซน่อล’ บุกเฉือน ‘ฟูแล่ม’ 1-0 ทวงจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกคืน
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม ช่วงสุดท้าย เป็นเกมเตะระหว่าง “เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ทีมอันดับ 14 เปิดบ้านคราเวน ค็อตเทจ รับการมาเยือนของ “ไอ้ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ทีมจ่าฝูง
ฟูแล่ม ของกุนซือ มาร์โก้ ซิลวา จัดทัพนำมาโดย แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้, ราอูล ฆิมิเนซ
ส่วนอาร์เซน่อล ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า นำมาโดย ดีแคลน ไรซ์, บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์, วิคตอร์ โยเคเรส
คู่นี้อาร์เซน่อล เป็นฝ่ายครองบอลตามสไตล์ถนัดเหนือกว่าอย่างชัดเจน และหาจังหวะเข้าทำประตูใส่ฟูแล่มอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเอาชนะไป 1-0 ได้ประตูชัยจาก เลอันโดร ทรอสซาร์ นาทีที่ 58
ทำให้อาร์เซน่อล เตะ 8 นัด มี 19 แต้ม ทวงจ่าฝูงคืนกลับมาจากแมนฯ ซิตี้ ได้สำเร็จ ส่วนฟูแล่ม เตะ 7 นัด มี 8 แต้ม อยู่อันดับ 14 ต่อไป