ฟอเรสต์ปลดปอสเตโคกลู 17 นาทีหลังแพ้เชลซี ไดช์-มันชินี่เต็งกุนซือใหม่
อังเก้ ปอสเตโคกลู โดนน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปลดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแบบฟ้าผ่า เพียง 17 นาที หลังทีมพ่ายให้เชลซี 0-3 คาถิ่นซิตี้ กราวด์ ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
กุนซือชาวออสเตรเลียได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมเจ้าป่าเมื่อวันที่ 9 กันยายน แทนนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต ซึ่งพ้นจากเก้าอี้หลังมีปัญหากับเจ้าของทีม โดยปอสเตโคกลูคุมทีม 8 นัดในทุกถ้วย ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แม้แต่นัดเดียว โดยเป็นผลเสมอ 2 แพ้ถึง 6 นัด ถ้านับเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีก เขาคุมทีม 5 นัด เก็บได้แต้มเดียว ปัจจุบันรั้งอันดับ 17 มีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงคะแนนเดียว
ระยะเวลาที่เขาอยู่ในตำแหน่งเพียง 39 วัน ทำให้ปอสเตโคกลูกลายเป็นโค้ชถาวรที่มีอายุการทำงานสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก
สำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า เอแวนเจลอส มารินาคิส เจ้าของทีมฟอเรสต์ ซึ่งเข้าไปชมเกมที่สนาม ได้ลุกจากที่นั่งในนาที 67 และเมื่อจบเกม ก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทีมไปแจ้งกุนซือวัย 60 ปี ก่อนที่เขาจะบอกลาลูกทีมพร้อมกล่าวขอโทษที่อะไรๆ ก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการ
ฟอเรสต์ออกแถลงการณ์ว่า หลังจากผลงานและฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังต่อเนื่อง อังเก้ ปอสเตโคกลู จึงพ้นจากตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมโดยมีผลทันที และสโมสรจะยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมในเวลานี้
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ฟอเรสต์ได้ติดต่อหาชอน ไดช์ อดีตกุนซือเอฟเวอร์ตัน หวังทาบทามเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ขณะเดียวกันก็มีชื่อโรแบร์โต้ มันชินี่ อดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก