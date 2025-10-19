อาร์เตต้าแฮปปี้ปืนซิวชัย ไม่หนักใจโยเคเรสทำประตูไม่ได้
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล กล่าวภายหลังลูกทีมบุกคว้าชัยเหนือฟูแล่ม 1-0 ขึ้นนำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ว่า การไปเยือนฟูแล่มไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นทีมที่มีวินัย และมีผู้จัดการทีมที่เก่ง รู้ว่าต้องทำอย่างไร ตอนที่ยังเสมอ 0-0 ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเล่นยาก แต่เราก็เล่นกันอย่างมีวุฒิภาวะ สร้างโอกาสได้หลากหลาย และในท้ายที่สุดก็สามารถหาทางยิงประตูจนได้จากจังหวะเซตพีซ สุดท้ายแล้วเราสมควรเป็นผู้ชนะ
อาร์เตต้ากล่าวต่อว่า คิดว่านัดนี้เราไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ยิงเข้ากรอบได้เลย แสดงให้เห็นว่าเราเล่นกันอย่างมีวินัยขนาดไหน มีช่วง 10-15 นาทีแรกที่อาจจะพลาดเสียบอลง่ายๆ และเปิดโอกาสให้คู่แข่งง่ายๆ บ้าง แต่หลังจากนั้นก็ทำได้ดี เราต้องทำให้ได้แบบนี้เรื่อยๆ การรักษาคลีนชีตได้อีกครั้งเป็นเรื่องที่เราต้องการ นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสนุกกับการเล่นกันเป็นทีม
ส่วนประเด็นที่วิคตอร์ โยเคเรส แนวรุกตัวใหม่ของทีมยิงไม่ได้นั้น อาร์เตต้ากล่าวว่า นัดนี้เขามีโอกาสใกล้เคียงมากๆ 2-3 ครั้ง เราต้องลุ้นให้เขาทำประตูให้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจคือความขยันและสถิติต่างๆ ของเขาในแต่ละนัด ซึ่งทุกคนก็พยายามช่วยเขาอย่างเต็มที่และเชื่อว่าสักวันเขาจะยิงได้อย่างแน่นอน