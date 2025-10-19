เป๊ปเตือนแข้งเรือใบอย่าเอาแต่พึ่งฮาแลนด์ ต้องยิงเองด้วย
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวภายหลังลูกทีมคว้าชัยเหนือเอฟเวอร์ตัน 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ว่า ช่วงครึ่งแรกเป็นธรรมดาของเกมหลังเบรกทีมชาติ เราไม่สามารถเก็บบอลสองได้ เอฟเวอร์ตันและเดวิด มอยส์ ทำได้ดีมากๆ พวกเขาเป็นทีมที่ดี เล่นบอลโยนยาวได้ดี และกองหลังก็มีประสบการณ์สูง แต่เราก็เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆ
เป๊ปกล่าวชมเออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ดาวยิงชาวนอร์เวย์ซึ่งทำ 2 ประตูในเกมนี้ว่า ผิดหวังที่เขาทำไม่ได้ 4-5 ประตู แต่ถ้าไม่เอาตลก ก็ต้องบอกว่าพอใจมากๆ เขามีสัญชาตญาณการทำประตู การผ่านบอลให้เขาทำได้ดีขึ้น ตอนนี้ฮาแลนด์เป็นตัวหลักของทีม แต่เราจะเอาแต่พึ่งเขาไม่ได้ ผู้เล่นคนอื่นๆ ทั้งปีก ทั้งกองกลางตัวรุก ก็ต้องยกระดับการเล่นและยิงให้ได้ด้วย เพราะมีโอกาสจะๆ หลายครั้ง ในเกมระดับนี้ทุกคนต้องพยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมา ไม่อย่างนั้นเราจะทำในสิ่งที่อยากทำไม่ได้
เป๊ปกล่าวด้วยว่า เราต้องการให้นักเตะทุกคนกลับมาฟิตสมบูรณ์เพื่อรักษามาตรฐานการเล่นและรักษาโมเมนตัม เนื่องจากมีเกมให้เล่นมากมายรออยู่ ผู้เล่นแต่ละคนรู้ดีว่าพวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ เราเริ่มต้นไม่ดีในเกมกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และไบรท์ตัน แต่หลังจากการเบรกทีมชาติครั้งก่อน เราก็กลับมาดี การเก็บชัยชนะได้จะช่วยสร้างโมเมนตัมให้ชนะต่อเนื่อง และต้องทำต่อไปถึงเกมแชมเปี้ยนส์ลีก