บูเอนเดีย ซัดประตูชัย! แอสตัน วิลล่า บุกแซงดับ สเปอร์ส คาบ้าน 2-1
“สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า บุกยัดเยียดความปราชัยให้กับ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ด้วยสกอร์ 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 แมตช์เดย์ที่ 8 ที่ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 19 ตุลาคม
เกมนี้เริ่มครึ่งแรกได้เพียง 5 นาที เป็นทางเจ้าถิ่น ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ พังประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากโรดริโก้ เบนตันกูร์ แต่จากนั้นในนาทีที่ 37 แอสตัน วิลล่า ไล่ยิงประตูตีเสมอได้สำเร็จ 1-1 จากมอร์แกน โรเจอร์ส และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่เกมในครี่งหลังในนาทีที่ 77 กลับเป็นทางทีมเยือน แอสตัน วิลล่า ซัดประตูแซงขึ้นนำเป็น 2-1 จาก เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย ตะบันด้วยเท้าซ้ายส่งบอลเข้าไปตุงตาข่าย
จบเกม แอสตัน วิลล่า บุกเอาชนะ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 2-1 เก็บสามแต้มกลับออกมาได้สำเร็จ ส่งผลให้ แอสตัน วิลล่า ลงเตะ 8 นัด มี 12 แต้ม อยู่อันดับที่ 12 ส่วน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ มี 14 แต้ม อยู่อันดับที่ 6 ในตารางคะแนน