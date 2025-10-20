ลิเวอร์พูลโคม่า! พ่ายรวด 4 นัดติด-แม็กไกวร์ โขกชัยพาแมนยู บุกเฮศึกแดงเดือด 2-1
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ต้องเจอกับความพ่ายแพ้เป็นนัดที่ 4 ติดต่อกันรวมทุกรายการ และเป็นการแพ้ 3 นัดในพรีเมียร์ลีก หลังเปิดรังพ่ายให้กับคู่ปรับตลอดกาลอย่าง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ 1-2 ศึกแดงเดือด ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 แมตช์เดย์ที่ 8 ที่สนามแอนด์ฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 19 ตุลาคม
เกมในครึ่งแรกเริ่มได้ไม่ถึง 2 นาทีเป็นทาง แมนยูไนเต็ด ช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นด้วยการพังประตูขึ้นนำก่อน 1-0 อย่างรวดเร็ว จากจังหวะที่ อาหมัด ดิอัลโล่ ไหลบอลเข้าเขตโทษให้ ไบรอัน เอ็มโบโม่ หลุดเข้าไปยิงสวนตัวของ จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลลี่ นายทวารหงส์แดงเข้าไปตุงตาข่าย
จากนั้นลิเวอร์พูลพยามยามครองบอลหาจังหวะบุกเข้าใส่หวังทวงประตูตีเสมอ แต่ยังทำไม่สำเร็จ ขณะที่แมนยูไนเต็ดก็อาศัยจังหวะบุกโต้กลับขึ้นได้ลุ้นยิงประตูอยู่หลายครั้ง แต่ไม่ยิงเพิ่มไม่ได้ ทำให้หมดครึ่งแรกเป็นทาง แมนยูไนเต็ด บุกมาขึ้นนำ ลิเวอร์พูล 1-0
เข้าสู่เกมในครึ่งหลังนาทีที่ 60 ลิเวอร์พูล ส่งแนวรุกตัวสำรองลงสนามมา ทั้ง ฟลอเรียน เวียตซ์, อูโก้ เอกิติเก้ และเคอร์ติส โจนส์ ก่อนโหมบุกหนักและได้โอกาสลุ้นตีเสมอในนาทีที่ 65 จากบอลครอสของมิลอส เคอร์เคซ บอลหลุดไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ง้างเท้ายิงหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดาย
จนกระทั่งนาทีที่ 78 ความพยายามของลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จเมื่อได้ประตูไล่ตีเสมอ 1-1 หลังจากโหมบุกหนักมาอย่างต่อเนื่อง โดยหงส์แดงได้มาจากจังหวะที่ เฟเดริโก้ เคียซ่า อีกหนึ่งตัวสำรองที่ลงมาแทงบอลเข้าไปหน้าปากประตูให้ โคดี้ กักโป พุ่งชาร์จบอลเข้าประตูไป
แต่นาทีที่ 84 แมนยูไนเต็ด ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากการเล่นลูกเตะมุม และบอลจังหวะสองไปถึง บรูโน่ แฟร์นานเดส หยอดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังที่เติมเกมรุกขึ้นมาลอยตัวโขกบอลหนีมือนายด่านหงส์แดงเข้าไปประตู
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม ลิเวอร์พูล แพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 ซึ่งเป็นการแพ้รวด 4 นัดติดต่อกันรวมทุกรายการ และเป็นการแพ้ 3 นัดในพรีเมียร์ลีก โดยสถานการณ์ในลีกของลิเวอร์พูล ลงเตะ 8 นัด มี 15 แต้ม รั้งอันดับ 3 และตามหลังจ่าฝูง อาร์เซน่อล อยู่ 4 แต้ม ส่วน แมนยูไนเต็ด เก็บชัยชนะได้ 2 นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในยุคของกุนซือ รูเบน อโมริม โดยในลีกลงเตะไปแล้ว 8 นัด มี 13 แต้ม อยู่อันดับที่ 9