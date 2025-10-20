อโมริมปลื้มแข้งผีชนะติดต่อกันได้แล้ว ไม่สำคัญคู่แข่งเป็นใคร หวังเก็บชัยต่อเนื่อง
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวภายหลังลูกทีมบุกคว้าชัยเหนือลิเวอร์พูล 2-1 ในเกมแดงเดือด ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ว่า รู้สึกดีใจกับลูกทีมมากๆ พวกเขาเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสูง เราน่าจะเล่นกับบอลได้ดีกว่านี้ แต่ในแง่สปิริต นั่นคือสิ่งที่เราพูดมาตลอด ถือเป็นวันที่ดีสำหรับแฟนบอล การเก็บชัยชนะได้ 2 นัดติดต่อกันในรอบหลายปี นี่นับเป็นเรื่องดีสำหรับแฟนบอล และสำคัญกับตัวเองมากๆ ไม่สำคัญว่าคู่แข่งจะเป็นใคร สำคัญตรงความรู้สึกที่ได้รับหลังคว้าชัยชนะ แต่ตอนนี้ต้องกลับมาโฟกัสที่นัดต่อไป เพราะสิ่งสำคัญคือการเก็บชัยชนะให้ได้ 3 นัดติด วันนี้เรามีความสุขกับชัยชนะ พรุ่งนี้ต้องลืมมันแล้วก้าวต่อไปสำหรับนัดหน้า
อโมริมกล่าวต่อว่า สำหรับเกมนี้ บางครั้งเรามีปัญหาในการเลือกจังหวะการเพรสซิ่ง พอโดนตีเสมอแล้วเราก็ตอบสนองไม่ดีสักเท่าไร แต่หลังจากนั้นก็เริ่มคุมเกมคุมโมเมนตัมได้ กดดันคู่แข่งในแดนของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะตอนพวกเขามีบอล นั่นคือเหตุผลหลักที่เราเก็บชัยชนะได้
อโมริมยังชมแฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังที่ทำประตูชัยให้ทีมในเกมนี้ว่า เขามีความสำคัญกับทีมอย่างมาก เวลาเรามีจังหวะสวยๆ บางครั้งก็มีปัญหาในการเข้าทำ แต่ตนก็พยายามหาทางให้เขามีบทบาท โดยเฉพาะในจังหวะเล่นลูกเซตพีซแบบที่ทำได้ในนัดนี้ เขาทำประตูได้ ซึ่งประสบการณ์ก็มีส่วนช่วยมาก