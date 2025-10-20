ชล็อตไม่มีข้อแก้ตัวหลังหงส์แพ้ผีคาบ้าน ปราชัย 4 นัดติด
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล กล่าวภายหลังลูกทีมพ่ายให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คาถิ่นแอนฟิลด์ 1-2 ในศึกแดงเดือด เกมพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เป็นการพ่ายแพ้ 4 นัดติดต่อกันในทุกถ้วย ว่า การเล่นกับแมนยูที่เน้นตั้งรับต่ำและอาศัยเกมโยนบอลยาวนั้นยากเสมอ และยิ่งยากเข้าไปอีกที่เสียประตูตั้งแต่ต้นเกม การแพ้ถึง 4 นัดคิดว่าจะมีอารมณ์ร่วมกว่านี้ แต่คุณไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น เราต้องโฟกัสที่ตัวเอง เกมนี้เราสร้างโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้ง แต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ เราควรจะป้องกันให้ดีกว่านี้ด้วย ตนเปลี่ยนตัวเพื่อหวังเปลี่ยนเกม และตัวสำรองก็ช่วยสร้างโอกาสได้หลายครั้ง แต่กลายเป็นว่าปัญหาเรื่องการตั้งรับยังอยู่เหมือนเดิม
ชล็อตกล่าวต่อว่า การแพ้ถึง 4 นัดติดต่อกันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะคุณรู้ว่าในวงการฟุตบอลเรื่องแบบนี้มันเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือการที่นักเตะที่ต้องรวมใจเป็นหนึ่ง สำหรับ 4 เกมที่แพ้นั้น นอกจากจังหวะเสียประตูแบบปกติแล้ว ยังมีจังหวะที่ไม่น่าเสีย 1-2 ลูก กับอีกเรื่องคือการที่ยิงประตูได้ไม่มาก เราต้องป้องกันลูกเซตพีซให้ดีกว่านี้เพราะการเสียประตูจากจังหวะเซตพีซทำให้ยากที่จะเอาชนะเกมได้
ชล็อตกล่าวด้วยว่า เมื่อแพ้ถึง 4 นัดติด คนย่อมกังวล ซึ่งก็เข้าใจได้ แต่เรารู้ดีว่าถ้าเราเล่นได้แบบที่เป็น และปรับแก้บางอย่างให้ดีขึ้น ก็จะมีโอกาสในการคว้าชัยชนะได้มากขึ้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงฟอร์มของโมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าชาวอียิปต์ ชล็อตตอบว่า ในเวลาแบบนี้ คนมักจะหาทางชี้นิ้ววิจารณ์นักเตะเป็นคนๆ ก่อนหน้านี้เคยวิจารณ์พวกที่ย้ายมาใหม่ ตอนนี้เปลี่ยนไปพุ่งเป้าที่ซาลาห์แทนแล้ว