เจ้าของฟอเรสต์ถูกใจฝีมือซิลวา สื่อยกเป็นเต็ง 1 กุนซือคนใหม่
“เดอะ การ์เดียน” รายงานว่า เอแวนเจลอส มารินาคิส มหาเศรษฐีชาวกรีก เจ้าของทีมน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ วางตัวมาร์โก้ ซิลวา กุนซือฟูแล่ม เป็นเป้าหมายอันดับ 1 ตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของเจ้าป่า หลังจากเพิ่งปลดอังเก้ ปอสเตโคกลู แบบฟ้าผ่าไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ชอน ไดช์ กับโรแบร์โต้ มันชินี่ เป็นตัวเต็งที่จะมาแทนที่ปอสเตโคกลู หลังจากทำผลงานน่าผิดหวัง คุมทีม 8 นัดในทุกถ้วย เก็บชัยชนะไม่ได้เลย และกลายเป็นผู้จัดการทีมถาวรที่มีอายุงานสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก เพียง 39 วันเท่านั้น
รายงานข่าวระบุว่า ซิลวามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ 13 ล้านปอนด์ (572 ล้านบาท) แต่เขาเหลือสัญญาอีกไม่ถึงปี ซึ่งเวลานี้ฟอเรสต์ต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ เนื่องจากเพิ่งปลดกุนซือ 2 คนติดๆ กัน คือ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต กับปอสเตโคกลู ทำให้ต้องเสียเงินชดเชยไม่น้อย ประกอบกับการทุ่มงบซื้อนักเตะไปราว 200 ล้านปอนด์ (8,800 ล้านบาท) เมื่อตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมา
รายงานข่าวระบุว่า มารินาคิสชื่นชมฝีมือของซิลวามาตั้งแต่ตอนคุมโอลิมเปียกอส และพาทีมคว้าแชมป์กรีก ซุปเปอร์ลีก ฤดูกาล 2015-16 ซึ่งตัวซิลวาเองก็สนใจงานที่ฟอเรสต์เช่นกัน เพราะทีมมีลุ้นถ้วยยูโรป้าลีก
โดยกุนซือวัย 48 ปี ซึ่งเคยมีประสบการณ์คุมเอฟเวอร์ตัน วัตฟอร์ด และฮัลล์ ในพรีเมียร์ลีกมาก่อน คุมฟูแล่มมาตั้งแต่ปี 2021 แต่ช่วงหลังเจ้าตัวไม่ค่อยแฮปปี้นักที่ฟูแล่มเสริมทัพไม่เต็มที่ในตลาดที่ผ่านมา