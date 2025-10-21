ฟอเรสต์ตั้งไดช์คุมทัพแล้ว กุนซือเจ้าป่าคนที่ 3 ซีซั่นนี้
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สโมสรน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ประกาศแต่งตั้งชอน ไดช์ อดีตกุนซือเบิร์นลีย์ และเอฟเวอร์ตัน เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้ว โดยเซ็นสัญญาถึงช่วงซัมเมอร์ปี 2027 นับเป็นกุนซือถาวรคนที่ 3 ของทีมเจ้าป่าในฤดูกาลนี้ ต่อจากนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต และอังเก้ ปอสเตโคกลู
โดยปอสเตโคกลูโดนปลดจากตำแหน่งเพียง 17 นาที หลังเกมที่ฟอเรสต์พ่ายให้เชลซี 0-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน ทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งเพียง 39 วันเท่านั้น ทำสถิติเป็นกุนซือถาวรที่อายุงานสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก โดยคุมทีม 8 นัด ในทุกถ้วย คว้าชัยชนะไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียว เป็นผลเสมอ 2 แพ้ถึง 6 นัด ขณะที่นูโน่โดนปลดหลังคุมทีมฤดูกาลใหม่ได้เพียง 3 นัด เนื่องจากมีปัญหากับเจ้าของทีม ปัจจุบันทีมเจ้าป่ารั้งอันดับ 18 ของตาราง
ทั้งนี้ เกมแรกในการคุมทีมของไดช์คือแมตช์ยูโรป้าลีกในบ้านพบกับปอร์โต้ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคมนี้ ก่อนฟอเรสต์ไปเยือนบอร์นมัธในเกมพรีเมียร์ลีก วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม
หลังปอสเตโคกลูโดนปลด นอกจากไดช์แล้วยังมีรายงานว่า โรแบร์โต้ มันชินี่ อดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และมาร์โก้ ซิลวา ผู้จัดการทีมฟูแล่ม เป็นเป้าหมายของฟอเรสต์เช่นกัน