มาเรสก้ารับเชลซีมีปัญหาเรื่องใบเหลือง-ใบแดง แต่จะไม่ลงโทษนักเตะ
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี ยอมรับว่า เชลซีมีปัญหาเรื่องโทษใบเหลืองใบแดงในสนาม โดยในเกมล่าสุดที่ชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มาโล กุสโต้ โดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม นับเป็นครั้งที่ 4 ในฤดูกาลนี้ที่เชลซีต้องเหลือผู้เล่นเพียง 10 คนในสนาม
ขณะที่ยอดสะสมใบเหลืองของเชลซีในทุกถ้วยตั้งแต่เปิดฤดูกาลถึงตอนนี้เป็น 28 ใบแล้ว โดยทีมรั้งอันดับบ๊วยในตารางแฟร์เพลย์ของพรีเมียร์ลีกด้วย ซึ่งตัวมาเรสก้าเองก็โดนใบแดงจากเกมกับลิเวอร์พูลในเดือนนี้เช่นกัน
มาเรสก้ากล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เราควรทำได้ดีกว่านี้ เช่นกรณีของกุสโต้ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้อย่างแท้จริง เพราะเรานำ 3-0 และปิดเกมได้แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าสกัดหนักจนโดนใบเหลือง ซึ่งเราต้องปรับปรุงเรื่องนี้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะลงโทษนักเตะในเรื่องนี้หรือไม่ มาเรสก้าตอบว่า ตัวเองไม่ใช่ผู้จัดการทีมในลักษณะนั้น มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง และชอบที่จะอธิบายให้พวกเขาเข้าใจมากกว่า ใบแดงนั้นมีหลากหลายประเภท เพียงแต่ถ้าคุณโดนใบแดง 4-5 ใบ นั่นคือสิ่งที่ต้องปรับปรุง ตนมีลูก 4 คน เวลาพวกเขาทำอะไรผิดก็ไม่เคยลงโทษ แต่พยายามสอนให้ทำในสิ่งที่ถูก จึงพยายามปฏิบัติกับลูกทีมแบบเดียวกัน และคิดว่านักเตะมีระบบภายในของพวกเขาเองในห้องแต่งตัว เวลามีใครโดนลงโทษแบบนี้มักจะต้องเสียเงินค่าปรับให้เพื่อน