พูม่า เปิดตัวลูกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรุ่นใหม่ สีสันสะท้อนแสงแรงสุดในสนาม
พูม่า (PUMA) บริษัทกีฬาระดับโลก เปิดตัวลูกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก รุ่นใหม่ล่าสุด “Under the Lights Edition” อย่างเป็นทางการ ซึ่งมาพร้อมกับสีสันโดดเด่นแบบสะท้อนแสงที่ออกแบบมาให้ส่องประกายมากที่สุดเมื่ออยู่ใต้แสงไฟในสนาม เพื่อให้ทุกจังหวะจ่าย ยิง หรือทำประตู ไม่หลุดรอดสายตาแฟนบอลไปแม้แต่วินาทีเดียว
ดีไซน์ใหม่สุดโดดเด่นนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่รูปลักษณ์ แต่ยังเน้นเรื่องการมองเห็นและประสิทธิภาพในสนาม อย่างแท้จริง สีสันที่สะดุดตาช่วยให้ทั้งนักเตะและแฟนบอลสามารถติดตามเกมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะชมผ่านจอทีวี อยู่บนอัฒจันทร์ หรือสนามแข่งขันในค่ำคืนฤดูหนาวอันมืดมิด
ลูกฟุตบอลรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเตะอาชีพบนสนามพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะ และยังตอบโจทย์แฟนบอลทั่วโลกที่อยากสัมผัสประสบการณ์ระดับอีลิทแบบเดียวกับนักเตะมืออาชีพ เมื่อแสงไฟสาดส่องทั่วสนามก็ถึงเวลาของคุณที่จะเปล่งประกายเช่นกัน ไม่ว่าจะยิงแบบระยะไกลเกินคาด หรือไขว้หลังส่งบอลก็ทำได้เต็มที่ เพราะเมื่อได้ครองบอลแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสนุกไปกับเกมลูกหนังให้สุดเหวี่ยง
โดมินิก กาเทียร์ Vice President BU Teamsport กล่าวถึงลูกฟุตบอลรุ่นใหม่ว่า Under the Lights ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ แต่คือการประกาศตัวตนอย่างชัดเจน สีสันชุดนี้ถูกพัฒนาเพื่อให้มองเห็นได้ชัดสูงสุดในช่วงเวลาสุดมันของพรีเมียร์ลีกที่แฟนบอลทั่วโลกจับตาดูอยู่ เราจัดเต็มเรื่องเทคโนโลยี ส่วนนักเตะก็แสดงฝีเท้าได้เต็มที่ เพราะเมื่อแสงไฟส่องแสงสว่างที่สุด นั่นคือเวลาที่เหล่านักเตะตัวจริงจะออกมาโชว์ของ
ลูกฟุตบอล PUMA Orbita Ultimate PL รุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยแผ่นหนัง 12 แผ่นขนาดเท่ากันทุกด้าน เพื่อการกระจายน้ำหนักอย่างสมดุล เพิ่มความแม่นยำและควบคุมลูกได้ดียิ่งขึ้น ผลิตด้วยเทคนิคการขึ้นรูปด้วยความถี่สูงเพื่อความทนทานสูงสุด พร้อมรอยต่อที่ลึกและกว้างขึ้น ช่วยให้ลูกฟุตบอลมีทรงตัวในอากาศได้ดีขึ้น รักษารูปทรง และให้สัมผัสนุ่มทุกครั้งที่เตะ ไม่ว่าจะในสนามแบบไหน หรือสภาพอากาศอย่างไร
สำหรับลูกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการรุ่น “Under the Lights Edition” วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ที่ร้าน ARI Football, ร้าน Supersports และร้าน SoccerGate สาขาบางใหญ่ โดยลูกฟุตบอลนี้จะเผยโฉมบนสนามครั้งแรกในเกมพรีเมียร์ลีกวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้