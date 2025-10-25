อีเอฟแอลเข้าควบคุมกิจการทีมนกเค้าแมว เตรียมหาเจ้าของใหม่แทนนักธุรกิจไทย
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม สโมสรเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ในลีกแชมเปี้ยนชิพ ซึ่งมีเดชพล จันศิริ นักธุรกิจชาวไทยเป็นเจ้าของสโมสร ได้ถูกลีกฟุตบอลอังกฤษ (อีเอฟแอล) เข้าควบคุมกิจการ และโดนลงโทษตัดแต้มอัตโนมัติ 12 คะแนน เป็นที่เรียบร้อย หลังจากทีมประสบปัญหาด้านการเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ผลจากการโดนตัดแต้มทำให้ทีม “นกเค้าแมว” รั้งอันดับบ๊วยของตาราง มีคะแนนติดลบ 6 คะแนน ก่อนหน้าลงแข่งขันกับออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ที่ฮิลส์โบโร่ ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม
รายงานข่าวระบุว่า กรมสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรเตรียมที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเลิกกิจการสโมสร และแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาบริหารจัดการสโมสรแทนบอร์ดบริหารชุดปัจจุบัน
แถลงการณ์ของอีเอฟแอลระบุว่า การเข้าไปควบคุมกิจการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้การขายทีมสำเร็จลุล่วง เพื่อการันตีอนาคตที่ดีของสโมสรภายใต้เจ้าของทีมใหม่ นับเป็นการสิ้นสุดการเป็นเจ้าของทีมของเดชพล ขณะที่กลุ่มทรัสต์แฟนบอลเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ประกาศว่าจะยกเลิกการบอยคอตต์สโมสรแล้ว
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า สโมสรโดนกดดันอย่างหนักหลังจากค้างค่าเหนื่อยนักเตะหรือจ่ายค่าเหนื่อยล่าช้าหลายเดือน จนผู้เล่นชุดใหญ่หลายคนพร้อมใจกันฉีกสัญญา ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า จอห์น เท็กซ์เตอร์ นักธุรกิจชาวอเมริกัน อดีตผู้ถือหุ้นคริสตัล พาเลซ ต้องการเข้าไปเทกโอเวอร์สโมสร แต่ยังตกลงเรื่องราคาซื้อขายไม่ลงตัว