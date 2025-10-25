ชล็อตยันไม่หนักใจ ซาลาห์ยิงได้น้อยเทียบกับซีซั่นก่อน
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล ยืนยันว่า ไม่รู้สึกเป็นห่วงเรื่องฟอร์มการเล่นของโมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงชาวอียิปต์ของทีมแต่อย่างใด โดยฤดูกาลที่แล้ว ซาลาห์ทำไป 29 ประตู กับ 18 แอสซิสต์ ช่วยให้หงส์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอง แต่มาฤดูกาลนี้ เพิ่งยิงประตูในลีกได้เพียง 3 ประตูเท่านั้น
หลังจากหงส์แดงแพ้มา 4 นัดติด ชล็อตตัดสินใจดร็อปซาลาห์เป็นตัวสำรองในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก กับไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต เมื่อกลางสัปดาห์ ซึ่งทีมถล่มชัย 5-1
ชล็อตกล่าวว่า สิ่งสำคัญคือเขายิงประตูให้ทีมได้สม่ำเสมอ ดังนั้น การที่ซาลาห์จะยิงประตูให้หงส์แดงได้หรือไม่จึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ตนจะกังวล เพราะเขาทำแบบนั้นมาทั้งชีวิต และตนก็คาดหวังว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้อีกในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนข้างหน้า ในโลกของฟุตบอล นักเตะมักจะพลาดโอกาสได้เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งซาลาห์เองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ถึงเราจะไม่ค่อยชินกับการเห็นเขาพลาดจังหวะสวยๆ หลายครั้งก็ตาม
ส่วนเรื่องที่ซาลาห์ยิงได้น้อยลงนั้น ชล็อตกล่าวว่าเกิดจากหลายปัจจัย เช่นการที่เทรนต์ อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์ ย้ายไปรีล มาดริด แล้ว จากที่เล่นด้วยกันมานาน เรื่องการซื้อผู้เล่นแนวรุกเข้าทีมมาใหม่ก็มีส่วน เพราะทำให้เขาต้องปรับตัวให้เข้าขากับเพื่อนร่วมทีมใหม่ก่อน