ชล็อตรับคู่แข่งจับทางหงส์ได้ ทำพ่ายเกมลีก 4 นัดติด
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล กล่าวภายหลังลูกทีมบุกปราชัยให้เบรนท์ฟอร์ด 2-3 เป็นการแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีก 4 นัดติดต่อกัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ว่า เป็นผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง รวมถึงเป็นฟอร์มที่น่าผิดหวังไม่แพ้กัน การเสียถึง 3 ประตูในนัดเดียวนั้นมากเกินไปถ้าคุณหวังจะเก็บชัยชนะ ลูกแรกเป็นจังหวะเซตพีซ ลูกสองมาจากจังหวะสวนกลับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เบรนด์ฟอร์ดเก่งมากๆ
กุนซือหงส์แดงกล่าวต่อว่า การตาม 0-1 ตั้งแต่ 5 นาทีแรกทำให้เล่นได้อย่างยากลำบาก แต่ถึงจะเป็นวันที่เราเล่นไม่ดี ก็ยังสามารถทำได้ถึง 2 ประตู แต่ถ้าหวังจะเก็บชัยชนะและทำผลงานให้ดี การเสียถึง 3 ประตูนั้นมากเกิน ปัญหาไม่ใช่แค่เกมรับ แต่นักเตะต้องช่วยกันทั้ง 11 คน นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์มากเกินไป แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้คาดหมายว่าเราจะแพ้ถึง 4 นัดติดแบบนี้
ชล็อตกล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ลิเวอร์พูลมีปัญหาช่วงหลังๆ คือ ตอนนี้เวลาที่ทีมต่างๆ เจอกับเรามักจะมีสไตล์การเล่นที่เตรียมมาชัดเจน เป็นการเล่นอย่างมีแบบแผนอย่างมาก ขณะที่เรายังหาคำตอบให้กับแผนเหล่านั้นไม่ได้ สิ่งที่ตนต้องทำคือมาพิจารณาว่าเราทำอะไรผิดพลาดไป อะไรที่เราทำดีแล้ว ตอนนี้มีสิ่งที่คิดไว้ว่าอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่นัดอื่นๆ ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น ปัญหาของเราคือการทำเบสิกได้ไม่ดีพอ