อโมริมยกชัยชนะเหนือไบรท์ตันสำคัญกว่าตอนพิชิตหงส์
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวภายหลังลูกทีมคว้าชัยเหนือไบรท์ตัน 4-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ว่า นักเตะแต่ละคนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเราต้องทำอะไรในจังหวะไหน ช่วงท้ายอาจจะมีช่วงที่เล่นลำบากบ้าง แต่ถ้าไม่ลำบากก็ไม่ใช่แมนยู ตนรู้สึกว่านัดนี้ลูกทีมเล่นได้สมบูรณ์แบบกว่าเกมที่บุกชนะลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ก่อนเสียอีก เกมนั้นต้องบอกว่าหงส์แดงก็ไม่ควรเป็นผู้ชนะ และเราคู่ควรกับการคว้าชัยชนะก็จริง อย่างไรก็ตาม นัดนี้เราทำทุกอย่างที่ควรทำ ซึ่งเวลาที่เกมออกมาแบบนี้ มันทำให้ตนรู้สึกว่าทำหน้าที่ผู้จัดการทีมได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น และชอบชัยชนะนัดนี้มากกว่านัดที่แล้ว
อโมริมกล่าวชม มาเตอุส คุนญ่า ซึ่งทำประตูแรกให้กับปีศาจแดงได้แล้ว รวมถึงไบรอัน เอ็มโบโม่ ที่ทำ 2 ประตูในนัดนี้ โดยกล่าวว่า เมื่อเจอกับเกมที่ยิ่งยาก คุนญ่ายิ่งเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้น การช่วยเกมรับก็ทำได้ดี ไม่ได้เอาแต่กระโดดจะโหม่งอย่างเดียว เวลาเขาได้บอล ตนไม่รู้สึกกังวลใจเรื่องทักษะความสามารถของเขาเลย ช่วงที่ผ่านมาเขามีปัญหาที่ยังยิงไม่ได้ แต่ก็ไม่ยอมแพ้ ส่วนเอ็มโบโม่เล่นบอลขยันมาก การเปลี่ยนจากเกมรุกเป็นรับหรือรับเป็นรุกก็ทำได้ดีมากๆ แถมยังประสานกับอาหมัด ดิยัลโล่ ได้เข้าขา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะพวกเขาต่างเด่นเรื่องความเร็ว
สำหรับชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนยูเก็บชัยในเกมพรีเมียร์ลีก 3 นัดติดได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2024 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่อโมริมจะเข้าไปรับงานคุมทีมเสียอีก