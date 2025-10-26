แมนยูจับตาสถานการณ์โจบกับดอร์ทมุนด์ อาจยืมตัวร่วมทีมตลาดหน้าหนาว
“เดลี่ เอ็กซ์เพรส” รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอยืมตัวโจบ เบลลิงแฮม จากโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคม
ตั้งแต่โจบ น้องชายของจู๊ด เบลลิงแฮม สตาร์ทีมชาติอังกฤษของรีล มาดริด ย้ายจากซันเดอร์แลนด์ร่วมทีมดอร์ทมุนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เขาก็ยังมีปัญหาในการปรับตัวกับสังกัดใหม่ โดยลงสนาม 11 นัดในทุกถ้วย ยังยิงประตูไม่ได้ อีกทั้งเพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมบุนเดสลีก้าเพียง 2 นัดเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า มาร์ก เบลลิงแฮม พ่อของจู๊ดและโจบ มีปัญหานอกสนามกับเซบาสเตียน เคห์ล ผู้อำนวยการกีฬาของทีมเสือเหลือง เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลที่มาร์กแสดงความไม่พอใจที่โจบโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมประเดิมสนามศึกบุนเดสลีก้าของลูกชาย นำมาซึ่งข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของโจบ
เอ็กซ์เพรสรายงานว่า แมนยูกำลังติดตามสถานการณ์ของแข้งวัย 20 ปี อย่างใกล้ชิด และอาจยื่นข้อเสนอยืมตัวในเดือนมกราคม แต่ยังไม่ชัดเจนว่าโจบจะตัดสินใจอย่างไร เพราะเขาอาจจะอยากอยู่ดอร์ทมุนด์ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็ได้