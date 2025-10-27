สื่อเผยแรทคลิฟฟ์ขวางผี อย่าได้คิดเซ็นเลวานดอฟสกี้หลังจบซีซั่น
“เดลี่ มิร์เรอร์” สื่ออังกฤษ รายงานว่า เซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งมีอำนาจบริหารจัดการด้านกีฬาฟุตบอล ได้ขวางไม่ให้สโมสรดำเนินการทาบทามโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ดาวยิงชาวโปแลนด์ที่กำลังจะหมดสัญญากับบาร์เซโลน่าหลังจบฤดูกาลนี้ และมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาใหม่จากบาร์ซ่าแต่อย่างใด
รายงานข่าวระบุว่า รูเบน อโมริม ชื่นชอบฝีเท้าของเลวานดอฟสกี้มานาน และเชื่อว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับทีม โดยเฉพาะในแง่การช่วยให้นักเตะรุ่นใหม่ได้พัฒนา
อย่างไรก็ตาม แรทคลิฟฟ์มองว่า เลวานดอฟสกี้อายุมากแล้ว ฟอร์มไม่ได้ดีเหมือนก่อน อีกทั้งแม้เขาจะอายุถึง 37 ปี แต่ได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ 540,000 ปอนด์ (23.76 ล้านบาท) จากบาร์ซ่า เพราะเป็นการเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัว ปัจจุบันแมนยูต้องใช้จ่ายอย่างรัดกุม จึงไม่สามารถทุ่มเงินเยอะๆ ได้เหมือนเมื่อก่อน
นอกจากนี้ แรทคลิฟฟ์ยังไม่ต้องการให้ปีศาจแดงทำพลาดเหมือนในอดีต ที่เซ็นสัญญานักเตะอายุเยอะแล้วใช้งานได้ไม่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโน่ โรนัลโด้, ราฟาเอล วาราน, เอดินสัน คาวานี่ หรือบาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ จึงประกาศชัดเจนว่าเลวานดอฟสกี้จะไม่อยู่ในเป้าหมายที่ทีมอยากได้ตัวหลังจบฤดูกาลนี้