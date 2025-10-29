สื่อผู้ดีเผยบ๊อกซิ่งเดย์ปีนี้ พรีเมียร์ลีกอาจเตะกันแค่นัดเดียว
หนังสือพิมพ์ “เดอะ การ์เดียน” ของอังกฤษ รายงานว่า การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แมตช์บ๊อกซิ่งเดย์ วันที่ 26 ธันวาคม ปีนี้ อาจจะเหลือเกมเตะแค่เพียงนัดเดียวเท่านั้น จากเดิมที่ตามประเพณีปฏิบัติมักจะจัดโปรแกรมเตะเกือบครบทุกคู่ในวันดังกล่าวซึ่งเป็นวันฉลองเปิดกล่องของขวัญหลังเทศกาลคริสต์มาส
เนื่องด้วยปีนี้วันบ๊อกซิ่งเดย์ตรงกับวันศุกร์ และลีกผู้ดีต้องจัดโปรแกรมเลี่ยงการแข่งขันเอฟเอคัพ รวมถึงคำนึงถึงตารางแข่งยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รูปแบบใหม่ที่เพิ่มจำนวนนัดขึ้นด้วย เท่านั้นไม่พอ เนื่องด้วยสัญญาถ่ายทอดสดกับสถานีโทรทัศน์นั้นระบุชัดเจนว่าสล็อตถ่ายทอดวันศุกร์มีเพียงนัดเดียวเท่านั้น
ครั้งสุดท้ายที่วันบ๊อกซิ่งเดย์ตรงกับวันศุกร์คือปี 2014 ซึ่งตอนนั้นยังสามารถจัดแข่งได้ครบทุกคู่ เนื่องจากข้อจำกัดไม่เยอะอย่างในปัจจุบัน ส่วนช่วง 3 ปีหลัง ปี 2022 มีโปรแกรมเตะ 7 นัด, ปี 2023 เตะ 5 นัด และปี 2024 เตะ 8 นัด