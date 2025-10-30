นาโปลีสนดึงเมนูตลาดหน้าหนาว ให้แม็คโทมิเนย์-ฮอยลุนด์เป็นตัวอย่างฟื้นอาชีพ
“กัซเซตต้า เดลโล สปอร์ต” สื่ออิตาลี รายงานว่า นาโปลี จ่าฝูงกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี สนใจอยากดึงตัวค็อบบี้ เมนู แข้งวัย 20 ปี ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคม โดยอันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือนาโปลี เชื่อว่าเมนูไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองกับทีมปีศาจแดง และน่าจะตัดสินใจย้าย
นอกจากนี้ กัซเซตต้ายังบอกว่า การที่สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ และราสมุส ฮอยลุนด์ อดีตแข้งแมนยูตัดสินใจย้ายไปนาโปลี และฟื้นอาชีพของตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง น่าจะเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เมนูสนใจ
ในยุคของกุนซือคนก่อนๆ แฟนบอลและสื่อเชื่อว่า เมนูจะเป็นกำลังหลักในแดนกลางของแมนยู รวมถึงโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับทีมชาติกับทีมสิงโตคำรามในศึก “ยูโร 2024” อย่างไรก็ตาม ในฤดูกาลนี้ ภายใต้การคุมทีมของรูเบน อโมริม เมนูไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามนัก ส่วนใหญ่มักเป็นตัวสำรอง และได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกรวมแล้วเพียง 138 นาทีเท่านั้น โดยเกมใหญ่ๆ กับเชลซีและลิเวอร์พูล เขาได้ลงสนามเพียง 3 และ 5 นาทีตามลำดับเท่านั้น
รายงานข่าวระบุว่า เมนูได้ร้องขอสโมสรให้ปล่อยยืมตัวเขาช่วงปลายของตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ แต่ไม่ได้รับอนุญาต
ด้านคอนเต้ต้องการเสริมแดนกลางอย่างเร่งด่วน หลังจากเควิน เดอ บรอยน์ กองกลางตัวเก๋าวัย 34 ปี เพิ่งได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบฉีกจากจังหวะยิงลูกโทษในเกมสุดสัปดาห์ ขณะที่สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า ก็มีปัญหาบาดเจ็บหลายครั้ง แถมช่วงการแข่งขันแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ ปลายปีนี้ แฟรงก์ แซมโบ อังกิสซ่า ต้องไปช่วยทีมชาติแคเมอรูนอีก