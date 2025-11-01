อาร์เซน่อล บุกทุบ เบิร์นลี่ย์ 2-0 นำฝูงโด่ง – แมน ยู ไล่เจ๊า ฟอเรสต์ ขยับขึ้นที่ 5
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำคืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน ฟาดแข้งรอบ 22.00 น. พร้อมกัน 5 คู่
ไฮไลต์อยู่ที่ 2 คู่ที่ทีมใหญ่ลงสนามพร้อมกัน เริ่มกันทีจ่าฝูง “ไอ้ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล บุกไปเยือน เบิร์นลีย์ ทีมอันดับ 16 ที่เทิร์ฟ มัวร์
เกมนี้ อาร์เซน่อล ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จัดทัพนำมาโดย ดีแคลน ไรซ์, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เอเบเรชี่ เอเซ่, บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์
ส่วน เบิร์นลี่ย์ ของกุนซือ สกอตต์ ปาร์คเกอร์ นำมาโดย จอช คัลเล่น, ยาค็อบ บรูน ลาร์เซ่น, ฮานนิบาล เมย์บรี, เจดอน แอนโธนี่, เซียน เฟลมมิ่ง
เกมนี้อาร์เซน่อล ครองบอลเหนือกว่าตามสไตล์ถนัด ส่วนเบิร์นลีย์ ลงไปรับลึกแล้วรอจังหวะโต้กลับ
จบเกมอาร์เซน่อล บุกไปเชือด เบิร์นลีย์ สบายๆ 2-0 เก็บ 3 แต้ม เตะ 10 นัด มี 25 แต้ม ทิ้งห่างแชมป์เก่า “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ถึง 10 แต้ม และทิ้งห่างคู่แข่งแย่งแชมป์อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึง 9 แต้ม
อีกคู่ทีมฟอร์มแรง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 6 บุกไปเยือน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ที่ซิตี้ กราวน์ด
เกมนี้ แมนฯยู ของกุนซือ รูเบน อาโมริม จัดทัพนำมาโดย คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นานเดส, ดิโอโก้ ดาโลต์, บรีย็อง เอ็มโบโม่, มาเธอุส คุนญ่า, เบนยามิน เซสโก้
ด้านเจ้าถิ่น น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จัดทีมนำมาโดย แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย, อิกอร์ เฮซุส
ผลปรากฏว่า เสมอกันไป 2-2 โดยแมนยู ไล่ตีเสมอท้ายเกม ทำให้แมนฯ ยู เก็บเพิ่ม 1 แต้ม เตะ 10 นัด มี 17 แต้ม ขยับมาอยู่อันดับ 5 ส่วนฟอเรสต์ เตะ 10 นัด มี 6 แต้ม อยู่อันดับ 18 เช่นเดิม
ส่วนผลคู่อื่น
คริสตัล พาเลซ ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0
ไบรท์ตัน ชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 3-0
ฟูแล่ม ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0