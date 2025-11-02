เชลซี บุกเฉือน สเปอร์ส 1-0 ผงาดขึ้นอันดับ 4 พรีเมียร์ลีก
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำคืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน ฟาดแข้งรอบ 00.30 น. คู่เดียว “ไก่เดือยทอง” สเปอร์ส ทีมอันดับ 3 เปิดบ้านท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ทีมอันดับ 9
สเปอร์ส ของกุนซือ โธมัส แฟร้งค์ จัดทัพนำมาโดย โรดริโก้ เบนตานกูร์, โมฮาเหม็ด คูดุส, ร็องดาล โกโล่ มูอานี่
ส่วนเชลซี ของกุนซือ เอนโซ่ มาเรสก้า จัดทัพนำมาโดย มอยเซส ไซเซโด้, เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, เปโดร เนโต้, เชา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่
เกมลอนดอน ดาร์บี้ สุดเดือด ปรากฏว่า เชลซี เอาชนะไป 1-0
สเปอร์ส เตะ 10 นัด มี 17 แต้มยังคงอยู่ที่ 3 ส่วนเชลซี 10 นัด มี 17 แต้มกระโจนมาอยู่อันดับ 4