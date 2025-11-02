ซาลาห์ แข้งหงส์คนที่ 3 ทำถึง 250 ประตู ช่วยทีมชนะวิลล่า 2-0
โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงชาวอียิปต์ของสโมสรลิเวอร์พูล ทำประตูที่ 250 ในการค้าแข้งกับหงส์แดง ช่วยให้ทีมเปิดบ้านคว้าชัยเหนือแอสตัน วิลล่า 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
ซาลาห์ได้ลูกส้มหล่นจากความผิดพลาดในการเคลียร์บอลของเอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ นายทวารวิลล่า ก่อนซัดลูกเรียดเข้าไปในนาที 45+1 ทำให้เขากลายเป็นนักเตะหงส์แดงคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ ต่อจากเอียน รัช และโรเจอร์ ฮันต์ ที่ทำประตูให้ทีมได้ถึง 250 ประตูในทุกถ้วย
ก่อนที่ไรอัน กราเฟนเบิร์ก จะทำประตูย้ำชัยให้ทีมในนาที 58
ชัยชนะดังกล่าวนับเป็นชัยชนะแรกของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ชนะเอฟเวอร์ตัน 2-1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ทำให้ทีมกลับไปอยู่อันดับ 3 ของตาราง มี 18 คะแนน จาก 10 นัด ตามหลังจ่าฝูง อาร์เซน่อล 7 คะแนน ส่วนวิลล่ามี 15 คะแนน ในอันดับ 11