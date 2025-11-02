ชล็อตรับหงส์มีดวงช่วยนิดหน่อย หลังโชคร้ายมานานหลายสัปดาห์
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล กล่าวภายหลังลูกทีมเปิดบ้านคว้าชัยเหนือแอสตัน วิลล่า 2-0 เป็นชัยชนะแรกในเกมลีกในรอบกว่า 1 เดือนของทีม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า เกมสูสีกันทุกนัด อย่างนัดนี้ หลังเริ่มต้นไปได้ 5 นาที วิลล่าก็ยิงชนเสาแล้ว ส่วนเราไม่เสียจังหวะเซตพีซเลย ซึ่งมีส่วนช่วยด้วย นอกจากนี้เรายังมีโชคนิดๆ ด้วย
ชล็อตกล่าวต่อว่า จังหวะที่วิลล่ายิงชนเสาถือเป็นจังหวะใกล้เคียงที่สุดของพวกเขาแล้ว ถ้าเป็นช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกยิงลักษณะนั้นจะเข้าประตูตลอด แต่มานัดนี้ไม่เข้า ส่วนประตูที่สองของเราถือว่ามีดวงช่วยที่แฉลบเข้าไปประตู เป็นโชคดีเล็กน้อยแบบที่ไม่เกิดขึ้นกับทีมเลยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อดีของการนำ 1-0 และ 2-0 คือคุณสามารถคุมเกมได้ ด้วยการครองบอลให้มากขึ้น เพราะถ้าคุณเป็นฝ่ายตาม ต้องพยายามทำประตูให้ได้ ต้องเสี่ยงมากขึ้น และมีสิทธิโดนสวนกลับมากขึ้น
กุนซือหงส์แดงกล่าวในตอนท้ายว่า คิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างรู้สึกเหมือนกันว่าเกมนี้สำคัญขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือแฟนบอลก็ตาม นัดนี้เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและเก็บชัยชนะได้