อโมริมชี้แข้งผีเล่นอย่างมั่นใจ กุญแจสำคัญแบ่งแต้มเจ้าป่า
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวภายหลังลูกทีมไล่ตีเสมอน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งเราตกเป็นฝ่ายตามในช่วงท้ายเกม หรือมีจังหวะที่เล่นแย่ๆ จนเสีย 2 ประตูในเวลาไม่กี่นาที ยอมรับว่าคงต้องรู้สึกว่าอาจจะเสียประตูเยอะขึ้นหรือตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
อย่างไรก็ตาม อโมริมกล่าวว่า นัดนี้ความรู้สึกต่างออกไป คุณสัมผัสได้ว่าเราอาจจะไม่ชนะในเกมนี้ แต่เราจะไม่แพ้ นั่นคือสิ่งที่บรรดาทีมใหญ่ๆ ต้องมีในบางครั้ง สิ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกแบบนี้คือความมั่นใจซึ่งต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เรามีเกมที่ดีต่อเนื่องมา 3 นัด จนสร้างความเชื่อมั่นให้ทีม เราเข้าใจกันและกันมากขึ้น และคุยกันเรื่องนี้ ปีนี้แมนยูได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถึงจะมีช่วงที่ผลงานแย่อยู่บ้าง แต่เราก็กลับมาทำได้ดีถึง 3 นัดติด
อโมริมกล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือเราต้องทำให้ดีและอยู่ในเกมจนถึง 10 นาทีสุดท้าย ถ้าเราเล่นแบบนี้ในอดีต อาจจะแพ้ไปแล้ว แต่นัดนี้ความรู้สึกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง