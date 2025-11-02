อาร์เตต้าปลื้มปืนใหญ่ฟอร์มดีต่อเนื่อง ออกตัวยังมีจุดที่ต้องพัฒนา
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล กล่าวภายหลังลูกทีมคว้าชัยเหนือเบิร์นลีย์ 2-0 ครองตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เหนียวแน่น มี 25 คะแนน จาก 10 นัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า เกมนี้ลูกทีมเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ ฟอร์มในช่วงครึ่งแรกน่าจะเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดของเราเลยทีเดียว การทำได้ 2 ประตู และสร้างโอกาสสวยๆ ได้อีก 2-3 ครั้ง รวมถึงไม่เสียประตูให้คู่แข่ง ถือเป็นเรื่องยอดเยี่ยม
อาร์เตต้ากล่าวต่อว่า ช่วงครึ่งหลัง เกมของเราดร็อปลงมาหน่อย โดยเฉพาะตอนมีบอล รวมถึงการเล่นเสี่ยงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะเกมรับ ถือว่าสุดยอดมากๆ รู้สึกดีใจกับผลงานที่ออกมา เพราะการไปเยือนเบิร์นลีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาแพ้เพียงนัดเดียวในบ้านให้กับลิเวอร์พูล แถมเป็นการแพ้แบบเสียประตูช่วงท้ายเกมด้วย การเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องน่ายินดี แต่เราก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนากันต่ออยู่
อาร์เตต้ากล่าวถึงอาการบาดเจ็บของวิคตอร์ โยเคเรส ซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกลางคัน ว่า เขามีอาการเจ็บกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวบางจังหวะ ต้องรอดูกันต่อไปว่าอาการเจ็บมากขนาดไหน เช่นเดียวกับมาร์ติน ซูบิเมนดี้ อย่างไรก็ตาม นัดนี้ โยเคเรสทำได้ดีมาก เขาขยันวิ่งไปทั่ว และทำประตูได้ด้วย รู้สึกดีใจกับเขามากๆ ขณะที่ดีแคลน ไรซ์ ก็ขยันมากเช่นกัน เขาอยู่ทุกที่ในสนาม เขาพัฒนาการในฐานะนักเตะอย่างดีเยี่ยม นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากเขา