มาเรสก้าชูไคเซโด้มิดฟิลด์ตัวรับเจ๋งสุดในโลกคู่กับโรดรี้
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี กล่าวชมเชา เปโดร ซึ่งทำประตูชัยให้ทีมบุกชนะท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า ที่ผ่านมา เปโดรมีปัญหาบาดเจ็บทำให้ซ้อมได้ไม่สม่ำเสมอนัก นั่นคือปัญหาที่เราต้องบริหารจัดการให้ได้ แต่ตนไม่เคยสงสัยในเรื่องศักยภาพของเขาเลย
มาเรสก้ากล่าวต่อว่า ส่วนมอยเซส ไคเซโด้ ซึ่งเป็นคนขโมยบอลจากสเปอร์ส นำไปสู่การทำประตูของเปโดรก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อป ข้อดีที่สุดของเขาคือเป็นคนถ่อมตัว นิสัยดี และพร้อมช่วยเหลือทุกคน ไคเซโด้และโดรดรี้ถือเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้
ด้านโธมัส แฟรงก์ กุนซือสเปอร์ส กล่าวว่า ฟอร์มนัดนี้ที่ลูกทีมยิงตรงกรอบเพียงลูกเดียวเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดมากๆ ตนไม่เคยคุมทีมไหนที่สร้างโอกาสบุกน้อยขนาดนี้มาก่อน คงต้องกลับไปดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ทำอย่างไรจะดีขึ้น เพราะนัดนี้เราเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานเลย