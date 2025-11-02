เวสต์แฮมแซงชนะนิวคาสเซิล 3-1 เก็บชัยเกมลีกในบ้านนัดแรกตั้งแต่ ก.พ.
เวสต์แฮมเปิดบ้านคว้าชัยเหนือนิวคาสเซิล 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นชัยชนะเกมลีกในบ้านหนแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทีมขุนค้อน
สาลิกาดงเริ่มต้นได้ดีกว่า ขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 4 จากจาค็อบ เมอร์ฟี่ ก่อนที่เวสต์แฮมจะแก้คืน 3 ประตูรวดจากลูคัส ปาเกต้า นาที 35, สเวน บ็อตแมน ทำเข้าประตูตัวเอง นาที 45+5 และโทมส ซูเช็ก ทำประตูปิดท้ายช่วงทดเจ็บนาที 90+8
ชัยชนะดังกล่าวทำให้เวสต์แฮมมี 7 คะแนน จาก 10 นัด ขยับจากอันดับ 19 ขึ้นไปอันดับ 18 ส่วนนิวคาสเซิลมี 12 คะแนน ในอันดับ 13