วูล์ฟส์ปลดเปไรร่าเซ่นทีมไร้ชัย เทน ฮาก-โซลชาร์-ร็อดเจอร์ส ติดโผชิงเก้าอี้
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ทีมบ๊วยของพรีเมียร์ลีก ประกาศปลดวิตอร์ เปไรร่า ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน หลังจากคุมทีมเตะเกมลีกมา 10 นัดในฤดูกาล 2025-26 ยังเก็บชัยชนะไม่ได้แม้แต่นัดเดียว โดยเป็นผลเสมอ 2 นัด แพ้ถึง 8 นัด ล่าสุดคือเกมพ่ายฟูแล่ม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน ทำให้ทีมมีเพียง 2 แต้ม รั้งท้ายตาราง
เปไรร่าเข้าไปรับงานคุมทีมวูล์ฟส์เมื่อเดือนธันวาคมปี 2024 และเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่ระยะเวลา 3 ปี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยรับช่วงต่อจากแกรี่ โอนีล และพาทีมหนีตกชั้น ไต่จากอันดับ 19 ไปจบอันดับ 16 เมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เปไรร่าเสียนักเตะตัวหลักไปหลายคน ทั้งมาเตอุส คุนญ่า ที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, รายาน เอต นูรี ย้ายไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และกัปตัน เนลสัน เซเมโด้ ย้ายไปเฟเนร์บาห์เช่ หลังหมดสัญญา
ยิ่งเวลาผ่านไป สถานการณ์ของทีมก็ยิ่งแย่ลง หลังจากพ่ายให้เบิร์นลีย์เมื่อสัปดาห์ก่อน แฟนบอลส่วนหนึ่งก็แสดงความไม่พอใจเปไรร่าชัดเจน จนเกิดการปะทะคารมกันระหว่างแฟนบอลกับกุนซือทีมตัวเองหลังเกม และเจ้าหน้าที่ต้องมาพาตัวเปไรร่าออกจากสนามไป
แถลงการณ์ของวูล์ฟแฮมป์ตันระบุว่า ทั้งเปไรร่าและทีมสต๊าฟอีก 8 คน ต่างโดนยกเลิกสัญญา หลังจากผลงานและฟอร์มการเล่นของทีมต่ำกว่ามาตรฐานที่จะยอมรับได้ สโมสรจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนโค้ชใหม่ โดยระหว่างนี้จะให้เจมส์ คอลลินส์ และริชาร์ด วอล์กเกอร์ เฮดโค้ชทีมยู-21 และยู-18 ของวูล์ฟส์ ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลทีมชุดใหญ่ไปจนกว่าจะหาคนที่เหมาะสมมารับช่วงต่อได้
ส่วนว่าที่กุนซือใหม่ของวูล์ฟส์นั้นมีข่าวลือหลายกระแส “บีบีซี” ระบุชื่อ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ ผู้จัดการทีมมิดเดิลสโบรช์ ที่เคยเล่นให้วูล์ฟส์กว่า 100 นัด รวมถึงแกรี่ โอนีล อดีตโค้ชอาจจะคัมแบ๊ก ส่วน “เดลี่ มิร์เรอร์” รายงานว่า อาจจะเป็นสองอดีตกุนซือแมนยูอย่างอีริก เทน ฮาก หรือโอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ ขณะที่ “โกล” รายงานว่า เบรนแดน ร็อดเจอร์ส อดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่เพิ่งลาทีมเซลติค ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเช่นกัน