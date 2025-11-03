ฮาแลนด์เหมา 2 ประตู พาเรือใบอัดบอร์นมัธ 3-1 ขึ้นรองจ่าฝูง
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านคว้าชัยเหนือบอร์นมัธ ทีมรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก 3-1 ในเกมลีก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
เกมนี้ เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ดาวยิงชาวนอร์เวย์ เหมาทำ 2 ประตู เริ่มจากทำประตูให้ทีมขึ้นนำในนาทีที่ 17 ก่อนไทเลอร์ อดัมส์ ตีเสมอให้บอร์นมัธนาที 25
จากนั้น ฮาแลนด์ช่วยเรือใบสีฟ้านำอีกครั้ง 2-1 ในนาที 33 ก่อนที่นิโก้ โอไรลี่ จะทำประตูย้ำชัยให้เจ้าถิ่นในนาที 60
ชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนซิตี้มี 19 คะแนน จาก 10 นัด ขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูง ตามหลังอาร์เซน่อล 6 คะแนน ส่วนบอร์นมัธมี 18 คะแนน แต่ตกไปอันดับ 4 ด้วยผลต่างประตูเป็นรองลิเวอร์พูล
ผลอีกคู่วันเดียวกัน
เวสต์แฮม ชนะ นิวคาสเซิล 3-1