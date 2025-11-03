มารินาคิสประกาศออกค่ารักษาให้แฟนฟอเรสต์ เหยื่อเหตุไล่แทงบนรถไฟ
เอวานเจลอส มารินาคิส มหาเศรษฐีชาวกรีก เจ้าของทีมน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ประกาศว่า จะออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับแฟนบอลทีมเจ้าป่าที่ตกเป็นเหยื่อเหตุสะเทือนขวัญ คนร้ายไล่แทงคนบนรถไฟเส้นทางระหว่างเมืองดอนคาสเตอร์ไปยังกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จนมีผู้บาดเจ็บต้องเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 11 คน ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 2 คน
มารินาคิสกล่าวผ่านแถลงการณ์ของสโมสรว่า รถไฟสายดังกล่าว มีแฟนบอลฟอเรสต์ใช้บริการเพื่อเดินทางกลับบ้านหลายราย หลังจบเกมที่ทีมเสมอกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-2 ทุกคนที่สโมสรต่างรู้สึกช็อกและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งความกล้าหาญและการเสียสละที่แฟนบอลของเราซึ่งโดยสารรถไฟขบวนนั้นแสดงให้เห็น ตอกย้ำถึงความมีมนุษยธรรมระดับสูงสุด รวมถึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของชุมชนของเรา สโมสรพร้อมจะให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับแฟนบอลคนใดที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์นี้ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง และขอส่งกำลังใจให้แก่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
อลิสแตร์ เดย์ แฟนบอลฟอเรสต์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ไล่แทงคนหลังกลับจากชมเกมพรีเมียร์ลีกกับแมนยู เผยว่า ตอนเกิดเหตุ ตนยืนอยู่ใกล้ๆ รถเข็นอาหาร มันประหลาดมาก จู่ๆ เด็กวัยรุ่นก็วิ่งกรูกันมา ตอนแรกนึกว่าเป็นมุกตลกวันฮาโลวีนหรือการล้อเล่นกันของพวกนักศึกษา แต่แล้วเสียงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ มีคนที่มีแผลเลือดอาบ ตนจึงคิดในใจว่าไม่ใช่เรื่องดีแล้ว