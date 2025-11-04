สัปดาห์ที่ 11 พรีเมียร์ลีก เดือดทุกสนาม ผีเยือนไก่-เรือใบฟัดหงส์ Monomax ยิงสด
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 11 ยังคงระอุเมื่อหลายทีมใหญ่ต้องเดินหน้าคว้าชัยเพื่อเก็บแต้มกันต่อเนื่อง ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ไม่ว่าจะเป็น “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดศึก “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในเกมแห่งศักดิ์ศรี และ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยกพลเยือนถิ่น “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ที่กำลังร้อนแรงสุดขีด ชมสดทุกแมตช์ได้ครบทาง Monomax และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดสนามความมันในคืนวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. กับศึกใหญ่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คู่บิ๊กแมตช์ที่เต็มไปด้วยแท็กติกสุดเข้มข้นของ 2 กุนซือที่ต่างต้องการ 3 แต้ม เพื่อขยับอันดับบนตาราง ต่อด้วยเวลา 22.00 น. สองคู่พร้อมกัน เอฟเวอร์ตัน พบ ฟูแล่ม ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 อีกคู่เป็น เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ เบิร์นลีย์ ที่ต่างก็ต้องการชัยชนะเพื่อหนีอันดับท้ายตาราง
ข้ามเข้าสู่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568) ซันเดอร์แลนด์ เปิดบ้านรับ อาร์เซน่อล โดยปืนใหญ่ฟอร์มร้อนแรงยังคงรักษาอันดับจ่าฝูง ก่อนจะปิดท้ายด้วยเกมเช้ามืดในเวลา 03.00 น. เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ที่พร้อมวัดศักดิ์ศรีความเก๋าของสิงห์บลูในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์
จากนั้นช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ยังคงอัดแน่นด้วยเกมเดือดถึง 4 คู่ พร้อมกันเวลา 21.00 น. ได้แก่ ศึกดาร์บี้แห่งลอนดอนตอนใต้ คริสตัล พาเลซ พบ ไบรท์ตัน, แอสตัน วิลล่า พบ บอร์นมัธ ซึ่งสิงห์ผงาดหวัง 3 แต้มในบ้าน, เบรนท์ฟอร์ด พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เกมวัดคมสองทีมสไตล์รุกจัด และแมตช์ชี้ชะตาหนีตกชั้น น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด
ก่อนปิดท้ายสัปดาห์ด้วยไฮไลต์แห่งสุดสัปดาห์กับศึกซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ เวลา 23.30 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ที่ทั้งคู่ต่างมีเป้าหมายเดียวคือ “ชัยชนะ” เพื่อแย่งตำแหน่งรองจ่าฝูงบนตารางคะแนน รับชมการถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดรายเดือน 299 บาท