‘เอเมรี่’ ยกย่อง ‘โอซิล’ ฟอร์มแจ่มเกมทุบ ‘บาเต้’ แต่ไม่สามารการันตีตัวจริงให้ได้

อูไน เอเมี่ กุนซืออาร์เซน่อล ยกย่องฟอร์มการเล่นของเมซุต โอซิล เพลย์เมกเกอร์ชาวเยอรมัน ที่ทำผลงานให้ทัพปืนใหญ่ได้อย่างโดดเด่นช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านถล่มบาเต้ โบริซอฟ 3-0 ในศึกยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบ 32 ทีมสุดท้ายนัดที่ 2 ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อคืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ แต่เอเมรี่ก็ยังยืนยันว่าไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับโอซิลได้

เกมนี้โอซิล นักเตะค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีม ได้ลงเล่นครบ 90 นาทีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2019 และเป็นการออกสตาร์ตเป็นตัวจริงครั้งที่ 3 เท่านั้นนับตั้งแต่ศึกบ๊อกซิ่งเดย์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2018 เนื่องจากมีอาการป่วยและบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะๆ

ก่อนหน้านี้เอเมรี่ ได้กล่าวไว้ว่า ต้องการเห็นฟอร์มที่คงเส้นคงวาจากโอซิล ซึ่งหลังจบเกมล่าสุดนี้กุนซือไอ้ปืนใหญ่ก็ยอมรับว่าแข้งชาวเยอรมันได้แสดงฝึเท้าให้เห็นเรียบร้อยแล้ว

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



กุนซืออาร์เซน่อล กล่าวว่า ถ้าโอซิลมีความพร้อมภายในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมมีโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่น แน่นอนว่าบางครั้งเราต้องการให้เขาออกสตาร์ตเป็น 11 ตัวจริง แต่บางสถานการณ์ก็ต้องเป็นตัวสำรอง เพราะว่าเรามีผู้เล่นจำนวนมากที่พร้อมจะลงสนามเพื่อทีมเสมอ

“สปิริตของโอซิลในเกมนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆ รวมถึงคุณภาพในการเล่น และการประสานงานกับเพื่นร่วมทีมก็ทำได้ดีเช่นกัน โดยผมต้องการให้นักเตะทุกคนมีส่วนร่วมกับทีมเสมอ เช่นเดียวกับที่โอซิลที่เป็นแข้งคนสำคัญและสร้างพลังด้านบวกให้กับทีมในแมตช์นี้” เอเมรี่กล่าว

ด้านแข้งชาวเยอรมันวัย 30 ปีก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวหลังจากจบการแข่งขันศึกยูโรป้าลีกเกมนี้ด้วยเช่นกัน

“เป็นความรู้สึกที่ดีสุดสุดไปเลย ที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้ง พร้อมกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆ จากทุกคนในทีม” โอซิล เปิดใจ

Such a good feeling to stand on the pitch again 🙌🏽🔥 Great performance from the whole team overall 👊🏽#YaGunnersYa #UEL #M1Ö @Arsenal pic.twitter.com/94248wa2uf

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 21, 2019