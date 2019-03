‘โฟเด้น’ เผยมุ่งพัฒนาตัวเองตลอด ก่อนเป็นแข้งเด็กสุดของ ‘เรือใบ’ ซัลโวศึก ชปล.

ฟิล โฟเด้น มิดฟิลด์ดาวรุ่งฟอร์มแรงของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของทัพเรือใบสีฟ้า ที่ทำประตูได้ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หลังจากทำได้ 1 ประตู ในเกมที่แมนฯ ซิตี้เปิดบ้านถล่มชาลเก้ 04 แบบขาดลอย 7-0 ในการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดที่ 2 รวมสองนัดเรือใบสีฟ้าชนะถล่มทลาย 10-2

เกมนี้โฟเด้นหาโอกาสวิ่งทะลุไปในพื้นที่สุดท้าย โดยได้รับบอลจ่ายทะลุช่องมาจากเลรอย ซาเน่ ปีกชาวเยอรมัน จนได้หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและแตะหลบ ราล์ฟ แฟห์รมันน์ ผู้รักษาประตูชาลเก้ 1 จังหวะ ก่อนแปบอลพุ่งสู่ก้นตาข่ายแบบโล่งๆ ให้ทีมขึ้นนำ 6-0 ในนาทีที่ 78

สำหรับประตูดังกล่าวส่งผลให้ โฟเด้น ในวัย 18 ปี 288 วัน กลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้แมนฯ ซิตี้ ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีก และเขายังกลายเป็นแข้งละอ่อนชาวอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในรอบน็อกเอาต์ของถ้วยบิ๊กเอียร์ และหากนับรวมผลงานในทุกรอบแล้ว โฟเดนครองอันดับ 4 รองจากอเล็กซ์ อ็อกซ์เลด แชมเบอร์เลน, เจดอน ซานโช่, และธีโอ วัลคอต์

“ทุกครั้งที่มีโอกาสลงสู่สนาม ผมจะพยายามสนุกกับการเล่นฟุตบอลในแบบของตัวเอง พยายามมีสมาธิและพัฒนาฝีเท้าขึ้น และรู้สึกสนุกในการทำประตูด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าคุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในห้องแต่งตัว, จากขอบสนาม หรือแม้กระทั่งขณะอยู่ในสนาม ผมพยายามเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในทุกๆ วัน” โฟเด้นกล่าว

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



In the five matches Phil Foden has scored in for Man. City, they have won by a combined score of 30-1🤯

pic.twitter.com/rlCq4uq3pt

— 152Football (@152Football) 12 มีนาคม 2562