สานตำนานเบ๊คแฮม! ‘สมอลลิ่ง’ โขก 1 ตุงช่วย ‘โรม่า’ ถล่ม ‘เบรสชา’ 3-0 (คลิป)

คริส สมอลลิ่ง กองหลังวัย 30 ปี โขก 1 ประตู ช่วยให้ “หมาป่ากรุงโรม” โรม่า เปิดบ้านถล่ม เบรสชา 3-0 ในศึกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี คืนวันที่ 24 พฤศจิกายน

เกมนี้ สมอลลิ่ง ขึ้นโหม่งลูกเตะมุมให้โรม่า ขึ้นนำ 1-0 นาทีในนาทีที่ 49 ซึ่งนับเป็นประตูที่ 2 ของสมอลลิ่งกับโรม่า ระหว่างการยืมตัวมาจากแมนฯยู ต่อจากเกมยิงใส่อูดิเนเซ่ เมื่อปลายเดือนตุลาคม

โดยสโมสร โรม่าเปิดเผยว่า สมอลลิ่ง กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรก ที่ทำได้อย่างน้อย 2 ประตูในกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ซีซั่นเดียว นับตั้งแต่ที่เดวิด เบ๊คแฮม เคยทำได้กับเอซี มิลาน เมื่อซีซั่น 2008-09

จากนั้น โรม่า ได้อีก 2 ประตูจากจานลูก้า มันชินี่ ผู้เล่นกองหลัง นาที 57 (สมอลลิ่งโขกแอสซิสต์) และเอดิน เชโก้ หอกจอมเก๋า นาที 66 ช่วยให้โรม่าชนะสบายเกือก 3-0 เก็บเพิ่มเป็น 25 คะแนนจาก 13 นัด ขยับแซงกายารี่ที่เตะน้อยกว่า 1 นัดขึ้นมารั้งอันดับ 4 ตามหลังลาซิโอ ทีมอันดับ 3 ที่เตะเท่ากัน 2 แต้ม หลังจากลาซิโอบุกชนะ ซาสซูโอโล่ ในเวลาเดียวกัน 2-1 ขณะที่เบรสชามี 9 แต้มเท่าเดิม จมบ๊วยของลีก

