โควิดป่วน! ‘เปแอสเช’ เปิดบ้านดวล ‘ดอร์ทมุนด์’ เลก 2 ศึก ชปล. ต้องแข่งแบบปิด

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก ล่าสุด สำนักงานตำรวจของฝรั่งเศส ออกประกาศอย่างเป็นการให้ ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนลีก เกมที่ “เปแอสเช” ปารีส แซงต์แชร์แมง มีคิวเปิดบ้านปะทะ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ของรอบ 16 ทีมสุดท้ายเลก 2 ในคืนวันพุธที่ 11 มีนาคมนี้ ต้องแข่งแบบปิดโดยไม่มีแฟนบอลเข้าชม ทั้งนี้ การแข่งขันเลกแรก เมื่อคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ดอร์ทมุนด์เป็นฝ่ายเอาชนะมาก่อน 2-1

ปัจจุบัน ฝรั่งเศส มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1,216 ราย โดยได้รับการรักษาจนหายดี 12 คน และเสียชีวิต 16 ราย

ขณะเดียวกัน รัฐบาลแคว้นกาตาลุนย่า แสดงความต้องการให้ศึกแชมเปี้ยนส์ลีก เกมที่บาร์เซโลน่าจะเปิดบ้านฟาดแข้งกับนาโปลี ในเกมเลก 2 คืนวันที่ 18 มีนาคมนี้ ต้องแข่งขันแบบปิดโดยไม่มีกองเชียร์เช่นกัน ซึ่งต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยเลกแรกทั้งสองทีมเสมอกันที่อิตาลี 1-1

ด้านเกมระหว่าง บาเลนเซีย ที่จะเปิดบ้านพบ อตาลันต้า ในคืนวันที่ 11 มีนาคมนี้ ได้มีการยืนยันว่าจะเตะแบบปิดเช่นกัน หลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานว่า พบแฟนบอลของบาเลนเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางไปชมการแข่งขันเลกแรกที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์

ส่วนสถานการณ์ในสเปน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 673 ราย รักษาหาย 30 คน และเสียชีวิต 17 ราย ในขณะที่อิตาลี มียอดผู้ป่วย 7,375 คน รักษาหาย 622 คน และเสียชีวิต 366 ราย

📍 #PSGBVB

Paris Saint-Germain notes the decision of the Paris Prefecture de Police to hold the Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund match on Wednesday 11 March behind closed doors.

👉 https://t.co/a4vhRa0c2V pic.twitter.com/GQljZMq9BJ

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2020