9 แข้งเปแอสเชติดโผลุ้นบัลลงดอร์ เด็มเบเล่เต็ง แม็คโทมิเนย์ก็มีชื่อ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นิตยสาร “ฟร้องซ์ ฟุตบอล” ของฝรั่งเศส เปิดเผยรายชื่อนักเตะทั้งชายและหญิงที่ได้ลุ้นรางวัล “บัลลงดอร์” หรือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำปี และรางวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่รางวัลบัลลงดอร์ชาย ซึ่งมีผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้น 30 คน นำโดยตัวเต็งที่หลายสื่อเก็งกันคือ อุสมาน เด็มเบเล่ แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของสโมสรปารีส แซงต์แชร์แมง หลังจากเปแอสเชประสบความสำเร็จสุดยอด กวาด 3 แชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ทั้งลีกเอิง เฟร้นช์คัพ และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รวมถึงเข้าชิงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกา เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
นอกจากเด็มเบเล่แล้ว ยังมีนักเตะเปแอสเชติดโผ 30 คนสุดท้ายเพื่อลุ้นรางวัลบัลลงดอร์ปีนี้อีก 8 คน ขณะที่สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ อดีตแข้งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งย้ายไปอยู่นาโปลี พาทีมคว้าแชมป์กัลโช่ เซเรียอา ฤดูกาลล่าสุด พร้อมรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลีก ก็มีชื่อเข้าชิงเช่นกัน
ส่วนรางวัลบัลลงดอร์หญิง มีนักเตะอังกฤษชุดป้องกันแชมป์ยุโรปติดโผ 5 คน ขณะที่มาร์ต้า ดาวยิงวัย 39 ปี ทีมชาติบราซิลซึ่งคืนสนามหลังประกาศลาทีมชาติ มาช่วยทีมแซมบ้าคว้าแชมป์โคปา อเมริกา หญิง สดๆ ร้อนๆ ก็มีชื่อลุ้นรางวัลเช่นกัน
สรุปรายชื่อ 30 แข้งชิงรางวัลบัลลงดอร์ชาย ดังนี้ อุสมาน เด็มเบเล่ (ปารีส แซงต์แชร์แมง), จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (ปารีส แซงต์แชร์แมง), จู๊ด เบลลิงแฮม (รีล มาดริด), เดซิเร่ ดูเอ้ (ปารีส แซงต์แชร์แมง), เดนเซล ดุมฟรีส์ (อินเตอร์ มิลาน), เซรู กีราสซี่ (โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์), เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้), วิคตอร์ โยเคเรส (อาร์เซน่อล), อัชราฟ ฮาคิมี (ปารีส แซงต์แชร์แมง), แฮร์รี่ เคน (บาเยิร์น มิวนิก), ควิชา ควารัตสเคเลีย (ปารีส แซงต์แชร์แมง), โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ (บาร์เซโลน่า), อเล็กซิส แม็คอัลลิสเตอร์ (ลิเวอร์พูล), เลาตาโร่ มาร์ติเนซ (อินเตอร์ มิลาน), สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ (นาโปลี), คีเลียง เอ็มบัปเป้ (รีล มาดริ), นูโน่ เมนเดส (ปารีส แซงต์แชร์แมง), เชา เนเวส (ปารีส แซงต์แชร์แมง), เปดรี้ (บาร์เซโลน่า), โคล พาลเมอร์ (เชลซี), ไมเคิล โอลิเซ่ (บาเยิร์น มิวนิก), ราฟินญ่า (บาร์เซโลน่า), ดีแคลน ไรซ์ (อาร์เซน่อล), ฟาเบียน รุยซ์ (ปารีส แซงต์แชร์แมง), เวอร์จิล ฟาน ไดค์ (ลิเวอร์พูล), โมฮาเหม็ด ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล), วินิซิอุส จูเนียร์ (รีล มาดริด), ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ (ลิเวอร์พูล), วิตินญ่า (ปารีส แซงต์แชร์แมง), ลามีน ยามาล (บาร์เซโลน่า)
ส่วนรางวัล “โคปา โทรฟี่” สำหรับนักเตะดาวรุ่ง (อายุไม่เกิน 21 ปี) ยอดเยี่ยม นำโดยลามีน ยามาล สตาร์ดังทีมชาติสเปนของสโมสรบาร์เซโลน่า ร่วมด้วยสองแข้งปารีส แซงต์แชร์แมง เดซิเร่ ดูเอ้ และเชา เนเวส ส่วนนักเตะคนอื่นๆ ที่ได้เข้าชิง ได้แก่ เปา คูบาร์ซี่ (บาร์เซโลนา), อายยุบ บูอัดดี้ (ลีลล์), เอสเตเวา วิลเลียน (เชลซี), ดี ฮุยเซ่น (รีล มาดริด), ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี่ (อาร์เซน่อล), โรดริโก้ โมร่า (ปอร์โต้), เคนัน ยิลดิซ (ยูเวนตุส)
ด้านรางวัล “ยาชิน โทรฟี่” สำหรับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม มีนายทวารเข้าชิง 10 คน ได้แก่ อลิสซอน เบ็คเกอร์ (ลิเวอร์พูล), ยาสซิน โบโน่ (อัล ฮิลาล), ลูคัส เชวาลิเย่ร์ (ลีลล์), ธิโบต์ กูร์ตัวส์ (รีล มาดริด), จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (เปแอสเช), เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (แอสตัน วิลล่า), แยน โอบลัก (แอตเลติโก้ มาดริด), ดาบิด รายา (อาร์เซน่อล), แม็ตซ์ เซล (น็อตติงแฮม ฟอเรสต์), ยานน์ ซอมเมอร์ (อินเตอร์ มิลาน)
ขณะที่รางวัลโค้ชฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี มีผู้เข้าชิง 5 คน ได้แก่ อันโตนิโอ คอนเต้ (นาโปลี), หลุยส์ เอ็นริเก้ (ปารีส แซงต์แชร์แมง), ฮานซี่ ฟลิค (บาร์เซโลน่า), เอ็นโซ่ มาเรสก้า (เชลซี), อาร์เน่อ ชล็อต (ลิเวอร์พูล)
รางวัลทีมยอดเยี่ยมชาย มีทีมเข้าชิง 5 ทีม ได้แก่ บาร์เซโลน่า (สเปน), โบตาโฟโก้ (บราซิล), เชลซี (อังกฤษ), ลิเวอร์พูล (อังกฤษ), ปารีส แซงต์แชร์แมง (ฝรั่งเศส)
สำหรับรางวัลบัลลงดอร์ประจำปีนี้ จะประกาศผลในวันที่ 22 กันยายน