บาร์ซ่าริบปลอกแขนกัปตัน แทร์ สเตเก้น หลังโดนสอบวินัย
สื่อสเปนรายงานว่า สโมสรบาร์เซโลน่าได้ถอดมาร์ค-อันเดร แทร์ สเตเก้น นายทวารทีมชาติเยอรมนี วัย 33 ปี ออกจากตำแหน่งกัปตันทีมแล้ว หลังจากโดนสอบเรื่องวินัย
รายงานข่าวระบุว่า แทร์ สเตเก้น มีปัญหากับต้นสังกัด เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ โดยเขาลงสนามครั้งสุดท้ายตอนเล่นให้ทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายน จากนั้นเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่หลังช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อตัวนักเตะไม่ต้องการให้บาร์ซ่าแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาบาดเจ็บกับทางลาลีก้า ซึ่งทางบาร์ซ่าต้องการแจ้งข้อมูลเรื่องที่ว่าเขาต้องพักนานเท่าใด เพื่อเปิดทางในการลงทะเบียนนักเตะคนอื่นลงเล่นแทน
แทร์ สเตเก้น เพิ่งโพสต์โซเชียลมีเดียว่าเขาต้องพักประมาณ 3 เดือน ขณะที่กฎของลาลีก้าระบุว่า ผู้เล่นคนหนึ่งจะเข้าข่ายพักยาว (เพื่อเปิดช่องให้ลงทะเบียนนักเตะอื่นแทน) นั้น ต้องพักอย่างน้อย 4 เดือน โดยตลาดซัมเมอร์นี้ บาร์ซ่าเสริมทัพด้วยการดึงโจอัน การ์เซีย นายทวารเอสปันญ่อลมาร่วมทีมแล้ว
บาร์เซโลน่าแถลงล่าสุดว่า จนกว่าการสอบสวนด้านวินัยกับมาร์-อันเดร แทร์ สเตเก้น จะได้ข้อสรุป ทั้งผู้อำนวยการกีฬาและสต๊าฟโค้ชต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะถอดเขาจากตำแหน่งกัปตันทีมก่อน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว โรนัลด์ อราอูโฮ รองกัปตัน จะทำหน้าที่กัปตันทีมแทน
สำหรับแทร์ สเตเก้น ย้ายจากโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัก สู่ถิ่นคัมป์นูตั้งแต่ปี 2014 ลงสนามให้บาร์ซ่ากว่า 400 นัด และร่วมคว้าแชมป์ลาลีก้า 6 สมัย รวมถึงยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย